Klager over Herning: Skolen har 64 elever - de 63 er tosprogede

- Vi mener, at der er tale om ulovlig forskelsbehandling af børn på baggrund af deres etnicitet.

Sådan siger ligebehandlingschef fra Institut for Menneskerettigheder, Maria Ventegodt til TV-Midtvest, om den klage hun og instituttet netop har indgivet over Herning Kommune til Ligebehandlingsnævnet.

Åbent formål

Efter lang tids ophedet debat (bl.a. 1000 kommentarer på nationen!, se linket nedenfor) besluttede byrådet i Herning Kommune i august, at der skulle åbnes en ny afdeling af Herningsholmskolen.



Se også: Efter forældre-henvendelser: Én skole for danskere, en anden til de tosprogede

Den nye afdeling - der altså nu blver klaget over - ligger i det udsatte boligområde Holtbjerg, har nu 64 elever, hvoraf 63 er tosprogede.

- Resultatet af beslutningen er, at 63 ud af 64 elever er tosprogede.

- Derudover var det et åbent formål med beslutningen, at man vil holde på de etnisk danske børn, når man flyttede de tosprogede elever til en anden skole, så man har haft etnicitet med i formålet, uddyber ligebehandlingschefen, mens TV-Midtvest citerer byens borgmester Lars Krarup, der i august udtalte, at den nye afdeling skulle 'redde' skolen:

Attraktiv for danske forældre

- Det er vi nødt til for at redde Herningsholmskolen, så den stadig er attraktiv for etnisk danske forældre, sagde Lars Krarup dengang, men på TVMidtvests Facebook er der ikke meget forståelse for kommunen at hente:

- Det her lugter så langt væk af racisme og opdeling at det er til at brække sig over, skriver Benjamin B således ,og Flemming P skriver:

- Det er en ommer Herning, men hvad siger du?