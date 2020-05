Klager over ny jakke: Den gamle er varmere

- Den 8.12 2019 kl.15:40 går jeg ind i en butik i Aarhus for at købe en ny vinterjakke.

- Jeg fortæller ekspedienten at jeg har nogle krav til den jakke jeg skal bruge, da den skal bruges i mit arbejde som journalist, hvor jeg ofte ude ofte er ude i alt slags vejr.

Den er lige så god

- Jeg siger til ekspedienten, at den skal være ’let dun’ ligesom den XXXXX-jakke jeg har på, da jeg har haft stor glæde af den i alt slags vejr.

- Uanset om det har regnet, sneet eller været blæsevejr, så har jeg kunnet holde varmen i den, på en behagelig måde.

- Ekspedienten foreslår en YYYYY-dunjakke, og – da jeg ikke kender mærket - spørger jeg ekspedienten om det er samme dun der er i den, som den XXXX jakke jeg har på.

- Ekspedienten kigger på mærkatet på YYYYY-jakken, og svarer at den er lige så god som XXXX.jakken.

Men jeg kan mærke den ikke føles ligeså varm

Sådan indleder Susanne M et brev til nationen! om hendes forventning om god og sober kundevejledning – og det hun har oplevet i forbindelse med køb af en jakke til 1899 kr i tøjkæden Aaskov Modetøjs afdeling i Aarhus.

Butikken kender godt sagen – de har faktisk tilbudt Susanne en ekstra dunvest gratis – men Susanne vil have ophævet købet, og overvejer nu at betale 400 kr – oveni i de 100 kr hun allerede har betalt til Center for Klageløsning – så Forbrugerklagenævnet kan behandle sagen.

Susannes brev – som butikken kommentere nedenfor – fortsætter nemlig således:

70% dun og 30 % fjer vs. 90% dun og 10% fjer

- Jeg siger: Det lyder godt, så kan jeg lige så godt indvie den med det samme, men da jeg står ved stoppestedet på vej hjem, kan jeg mærke, at den ikke føles lige så varm, som min 'gamle' XXXX-jakke, men tænker at jeg må lige give den chance til.

- Et par dage efter tager jeg den på igen, hvor jeg er ude i et par timer.

- Og atter må jeg konstatere at den ikke er lige så varm som den gamle, der rent faktisk er varmere at have på, end den ny, hvilket undrer mig.

- Da jeg kommer hjem, kigger jeg på mærket i den nye jakke, og kan se at det ikke er samme dumkvalitet i de to jakker.

- YYYYY-jakken har 70% dun og 30 % fjer. XXXX-jakken er 90% dun og 10% fjer.

- De to jakker svarer altså IKKE til hinanden i kvalitet.

Vil give mig en dunvest - men den varmer ikke armene

- Jeg var så inde i butikken den 15. december 2019, og reklamere for handlen, og ekspedienten, der havde solgt jakken, sagde at vi nok skulle finde en løsning, men at hun var nødt til at snakke med sin chef.

- Dagen efter kl. 12.37 bliver jeg kontaktet af ejeren, der fortæller at det kan hun ikke gøre noget ved, da jeg har haft jakken på, så den ikke længere er ny. Og hendes mor har den samme jakke, og godt kan holde varmen.

- Hun fastholder beslutningen om at afvise klagen – det er påstand mod påstand og butikken mener at vejledningen har været korrekt.

- Som kompensation vil de give mig en dunvest fra XXXX uden beregning som jeg kan bruge under jakken, men en vest løser jo ikke problemet med varme på armene, når jeg er på udendørs arbejde.

Nu har jeg 4 uger til at klage

- Jeg har nu 4 uger til at klage til Forbrugerklagenævnet, som kan træffe en juridisk afgørelse i sagen.

– Jeg skal så igen have penge op af lommen. Center for Klageløsning skulle have 100 kr., og Forbrugerklagenævnet 400 kr.

- Jeg håber du vil sætte fokus på denne problemstilling, da forretningerne lever på, at ikke alle forbrugere har overskud til at gøre indsigelser/klage over den handel man har gjort, skriver Susanne M og butikken svarer, at de er rystet over, at Ekstra Bladet(nationen!) finder anledning til at bruge tid og ressourcer brevet fra Susanne M:

Forventer kunder test i frysehus?

- Jeg må sige at der igennem mine 20 år i Aaskov Modetøj naturligvis fra tid til anden har været en klage i ny og næ.

- Men en 'klage' som tilnærmelsesvis kan matche hvad Susanne Ms påstår er jeg dog ikke i nærheden af at have oplevet.

- Hvordan i alverden skal man kunne vurdere om en jakke, som på mange måder ligner hinanden er varmere end den anden ?

- Forventer kunden at ekspedienten tester hver enkelt jakke i et frysehus eller lignende for efterfølgende, at afgive en sikkert på mange måder subjektiv vurdering?

Vi har den allerstørste respekt for kunderne

- Eller skal vi inden jakkerne udbydes til salg i vores butikker, sende samtlige jakker til test på DTU for at finde ud hvilken jakke, sammenholdt med en given kropstemperatur giver den bedste varme til den enkelte kunde ?

- Jeg kan med god samvittighed sige, at vi hos Aaskov Modetøj har, og altid har haft den den allerstørste respekt for vores kunder, og på alle måder giver den bedste service til disse.

God fornøjelse med den exceptionelt spændende sag

- I Susanne Ms tilfælde understreget af, at vi endda uden væsentlig grund, tilbød hende en dunvest, som hun så kunne have glæde af, når hun følte at hendes krop føltes køligere end når hun var iført hendes gamle jakke.

- Jeg ønsker dig fortsat god fornøjelse med dækningen af denne exceptionelle spændende sag, skriver butikken, men hvad tænker du?