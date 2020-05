Klager over nyt hus: Indkørslen er for stejl

- Kære nybyggere/ førstegangskøbere og hele Danmark.

- Nu vil jeg fortælle om en dårlig oplevelse med huskøb/grund hos Huscompagniet Horsens Afd.

- Min datter købte grund og hus hos Huscompagniet i juli 2016 for i alt 2,525 mio kr.

Det var et projektbyggeri

- Grunden er 1005 kvadratmeter, huset er 128 kvm + 43 kvm carport med redskabsrum.

- Det var et projekt-byggeri, og byggetilladelse blev givet i april 2017.

- Hun skulle overtage huset d. 29. august 2017, men grunden svarede slet ikke til det købte.

Men vejen endte med at ligge en meter lavere

- Den grund hun havde set var helt plan og lå ud til en vej – men de havde anlagt vejen en meter lavere, så hendes indkørsel nu pludselig var meget stejl.

Sådan indleder Lis H, der er mor til Jane, et brev til nationen! om at blive snydt i en millionhandel. Lis har også sendt billeder med af indkørslen, som er så stejl at bilen kan sidde fast og skal have autohjælp, og man kan også falde og slå sig. Lis håber, at en omtale her på nationen! kan få Huskompagniet til at anlægge vejen lidt højere eller også kompensere datteren økonomisk, og nationen! har derfor sendt Lis’ brev plus billeder til firmaet, og bedt dem svare på, hvordan de kan lave en så stejl indkørsel. Og hvad de synes om den måde, de har behandlet datteren på. Deres svar kan du læse nedenfor – Lis brev fortsætter nemlig således:

Det blev slet ikke som hun havde ønsket

- Hun endte med at flytte ind den 3-10-2017, selv om det slet ikke blev som min datter havde ønsket sig.

- Hun kan jo overhovedet ikke bruge indkørslen,den er jo så stejl, og min datter har endnu ikke kunnet vise sit nye hjem frem, da indkørslen ikke er for almindelige mennesker at færdes på og da slet ikke nogen der er dårligt gående.

- Kan det være rigtigt, at der nu er gået TO og ET HALVT ÅR (2.5 ÅR) , og at der stadigvæk ikke er sket noget fra Huskompagniets side?

Hilsen en meget utilfreds mor

- Jeg føler at de bevidst trækker det i langdrag og forsøger at køre min datter og os andre i familien psykisk ned.

- Hilsen fra en meget utilfreds og uforstående Mor, skriver Lis, og Huscompagniet svarer at der ikke er noget de hellere vil end at lukke sagen. Og de synes de har gjort meget for at komme Lis' datter i møde:

Er kommet med flere forslag til kunden

- Hos HusCompagniet lever vi af glade og tilfredse kunde.

- Derfor er vi selvfølgelig også kede af denne sag, og vi har faktisk tidligt i forløbet været i konstruktiv og løsningsorienteret dialog med kunden om sagen vedr. hældningen på indkørslen.

- Vi har således både før og efter konstruktionen tilbudt op til flere løsningsforslag for at imødekomme kunden.

Vi tilbød bl.a. at købe huset

Konkret har vi bl.a. foreslået:

- April 2017: Inden støbearbejdet begynder anbefaler HusCompagniet, at huset rykkes 2 meter ind på grunden, så indkørslen ikke bliver for skrående. Det ønskede kunden dog ikke.

- September 2017: HusCompagniet tilbyder at købe huset tilbage (pr kulance).

- April 2018: HusCompagniet tilbyder at indgå forlig på 45.000 kr., som er det beløb det vurderes at koste at udbedre hældningen af indkørslen.

Men nu venter vi på rettens afgørelse

- Kunden har valgt at køre sagen mod HusCompagniet via rettens vej, og det accepterer vi, hvorfor vi nu venter på rettens afgørelse i sagen.

- Vi har derfor heller ingen indflydelse på, at der er gået så lang tid, men håber på en snarlig afgørelse af sagen, skriver Huskompagniet, men hvad tænker du?