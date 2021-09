Klam 'trusse'-tjener: Svigtet af TUI

- Hej.

- Jeg er 30 år, kvinde, og jeg skulle på min første solo rejse og valgte TUI.

- De er et anerkendt selskab og de beskriver deres hoteller som at et sikkert sted at opholde sig.

Han kaldte sig Romio

- På det hotel jeg skulle bo på, er der en medarbejder, Romio (not kidding, det kaldte han sig).

- Han var 40+, og han var populær blandt de gamle damer (plus 60-70 år), men fra første dag kastede uønsket opmærksomhed på mig. Selv om jeg fra start af, bad ham lade mig være.

Josefines lejlighed havde altan - med nærmest direkte adgang fra gaden. Privatfoto

Må jeg få din trusser når du rejser?

- Han kommenterede, at min altan lå så lavt at man kunne kravle op på den fra gaden.

- Han spurgte om han måtte få mine brugte trusser når jeg rejste hjem.

- Han spurgte om han måtte få mit nr. (han ville så give mig 4 øl) og den næstsidste dag, berører han mine bryster, hvorefter jeg styrter grædende op på mit hotel og kontakter TUI.

Nødnummeret: Vi kan ikke sende en guide

Sådan indleder Josefine et brev til nationen! om at blive udsat for uønsket seksuel opmærksomhed – og føle sig alene og svigtet af det rejseselskab, hun stolede på. For Josefine fik ingen hjælp eller bistand fra guiderne overhovedet – og det synes hun er meget forkert. Hendes brev – som nationen! har bedt Tui om at svare på – fortsætter derfor således.

- Jeg får fat på Tuis nødnummer, da jeg er i sikkerhed oppe på mit værelse, men de siger bare, at det kan tage op til 3 dage at flytte hotel.

- De siger også at de ikke sende en guide lige nu (kl. 16 lokal tid). Og at de - hvis jeg selv flytter hotel – ikke længere kan hjælpe mig.

- De beklager, men det kan jeg ikke bruge til noget, når jeg sidder og er bange for at han kravler ind overaltanen, og fredag kl. 19 flytter jeg selv på et andet hotel.

Jeg synes de svigtede mig

- Lørdag kl 19.30 – jeg skal hjem med en flyver søndag - ringer de og siger, at hvis de skal hjælpe, så skal jeg tage ind på en politistation (uden guide) og aflægge rapport.

- Jeg synes de svigtede mig, skriver Josefine, der mener, at hendes ferie blev ødelagt så meget af den dameglade og grænseoverskridende tjener, at hun skal have sine penge retur.

nationen! har derfor bedt Tui svare på, hvad de synes om den hjælp de har givet Josefine, og om de har nogle gode råd til gæster, der bliver udsat for uønsket seksuel opmærksomhed fra personale/motelmedarbejdere – og om de synes Josefine skal have sine penge retur.

TUI: Denne sag blev håndteret forkert

Og det vil TUI faktisk gerne svare på:

- Vi vil gerne beklage, at en af vores gæster har været udsat for en så ubehagelig oplevelse fra en tjener, som er ansat på et af de hoteller, vi samarbejder med.

- Det er naturligvis normal procedure, at en ansat besøger gæsten med det samme og finder en løsning.

- Denne sag blev håndteret forkert og det er ikke godt nok.

Hotellet har håndteret den omtalte medarbejder

- Vi har undersøgt sagen til bunds og involveret alle, der skal involveres.

- Hotellet har informeret os om, at de har taget de nødvendige forholdsregler ift. den hotelansattes fremtidige virke, og vi har været i direkte kontakt med gæsten, som er blevet tilbudt fuld refundering af rejsens pris samt for ekstra udlæg.

- Vi har også tilbudt yderligere støtte.

Ekstra fokus - det skal ikke ske igen

- Ingen af vores gæster skal have deres ferie ødelagt og føle, at vi ikke er der for at hjælpe dem, så jeg kan forsikre, at der vil være ekstra fokus på proceduren for sådanne situationer hos alle ansatte på vores destinationer fremadrettet, så vi undgår, at det samme sker igen, skriver TUIs pressechef til nationen!, men hvad tænker du?