Klamt fund i plantesæk: Hjææælp

Jem & Fix har fået flere henvendelser i år om fremmedlegemer som plastik og glasskår i deres plantesække. Nu siger de, at de er dialog med leverandøren - men at det er folk, der smider affald i naturen, der har skylden

- Hej.

- Læste lige den her fra sidste år.

Mystisk fund i plantesæk



- Se. Dette har jeg fundet i 2 sække fra i år, bemærk glasskåret.

- Men det er ligesom om, at Jem og Fix melder hus forbi.

Hjæææælp

Sådan indleder Tinie J en mail til nationen! om de plastikstykker og glasskår, der lå i de plantesække hun havde købt i Jem og Fix. Og det ’det er desværre sådan, det er’-svar jem & fix gav hende og TV 2, da de skrev om Tinies fund for en måned siden.

- Det vil jeg kraft…..ikke finde mig i.

- Hjææælp, skriver Tinie, der har fået masser af opbakning på Facebook fra folk, der har gjort samme opdagelser iJjem & Fix’ sække.

nationen! har derfor bedt Jem & Fix om at svare på, hvor mange af de plantesække, de sælger, der bliver leveret retur pga af fund af plastik/glasskår/fremmedlegemer? Og om de selv synes, det er OK? Og om de overvejer at skifte leverandør? Og det svarer byggemarked- og have-giganten på sådan her:

- Det er naturligvis yderst beklageligt, at den pågældende vare ikke har levet op til forventninger, idet den har indeholdt fremmedlegemer.

- Vi bestræber os på at levere et kvalitetsprodukt til vores danske kunder, til markedsbedste priser. Det betyder dog ikke, at vi på noget måder går på kompromis med kvaliteten.

- Vi har på baggrund af de henvendelser, som vi har modtaget i år, været i dialog med vores leverandør – her til skal siges, at den leverandør, som vi samarbejder med, er en af de største leverandører af sphagnum i Europa – sammen med leverandøren evaluerer vi på produktionen/værdikæden, for at se om der er noget, vi kan gøre anderledes.

- Vi så helst, at de produkter, som vi sælger i vores butikker, var helt uden fremmedlegemer af enhver art, og vi vil også bestræbe os på, at minimere dette så godt vi kan i fremtiden.

- Problematikken er dog den, at i produktionen af plantesække indgår der en procentdel grønkompost, og det er blandt andet i forbindelse med komposten, at der er en risiko for, at der kan forekomme fremmedlegemer.

Alle mennesker er ikke lige gode

- Som de fleste sikkert er bekendt med, er det desværre ikke alle mennesker, som er lige gode til at holde naturen ren.

- Der bliver henkastet affald i form af plast, glas mv. og så længe at dette er tilfældet, kan vi ikke garantere, at man ikke også i fremtiden, vil kunne risikere at støde på et fremmedlegeme når man køber en pose jord/sphagnum, skriver jem & fix, men hvad synes du?