Klamt: Gamle fotos på spritny CBB-telefon

- Hej.

- Jeg hedder Niels og jeg har lige fået ny telefon.

Dem har jeg ikke taget

- Men der ligger nogle billeder på den, som jeg ikke har taget.

- Og CBB virker ikke til at tage det seriøst, selv om det er solgt som en ny telefon.

Sådan lød det forleden i nationen!-telefonen, da Niels H. ringede ind for at få opklaret noget, han synes er meget meget mystisk. For den spritnye telefon – en Galaxy A34 5G med 128 GB i Black – han lige havde modtaget, viste sig at indeholde nogle meget gamle billeder. Faktisk nogen, der er dateret 2013.

Mystisk

Niels ringede da også straks til CBB for at høre, hvordan han skulle forholde sig, og beskeden var klar. Du skal bare nulstille telefonen.

Nu synes Niels det blev endnu mere mystisk, og derfor skrev han til nationen! – og nedenfor kan du se, hvad CBB synes han skal stille op.

- Det er bestemt ikke i orden, skriver Niels til nationen! og det var godt han gjorde det, for CBB har sendt det her fine svar:

Beklager - vi er overraskede

- Vi er meget overraskede over kundens oplevelse.

- Vi modtog telefonen som fabriksny og plomberet direkte fra leverandøren, og den har ifølge vores systemer ikke været aktiv på et netværk, før kunden modtager den.

- Vi vil nødigt spekulere i, hvad der kan være sket, men vores kundeservice burde under alle omstændigheder have eskaleret sagen, så vi med det samme kunne få undersøgt, hvordan problemet er opstået.

Han kan få en ny

- Det beklager vi.

- Derfor er vi nu også i dialog med kunden igen, så vi en gang for alle kan få klarlagt, hvor fejlen ligger, ligesom vi har tilbudt ham en ny telefon, skriver CBB, men hvad synes du?