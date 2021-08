Klamt: Kakkerlakker på asylcenter

- Kære Ekstra Bladet.

- Nogle fælleskøkkener på Udrejsecenter Avnstrup er angrebet af kakerlakker – og situationen er slem.

- Beboerne oplever skadedyr i fødevarer, køleskabe mm. og vi er bekymrede for fødevaresikkerheden på stedet og beboernes sundhedstilstand.

Røde Kors gør ikke nok

Sådan indleder Lene J og Anemone S et brev til nationen! om de dyre-problemer, der er på center Avnstrup med kakerlakker og sengelus på beboernes værelser - især efter at der er blevet installeret fælleskøkkener.

Lene og Anemone er opmærksomme på, at både Røde Kors og et skadedyrsbekæmpelsesfirma i ny og næ sprøjter hist og pist, men de mener det er for lidt. Og de har talt med flere beboere, der har været alvorligt syge med voldsomme mavegener og opkast – og tror det stammer fra skadedyrene. (Røde Kors oplyser at sunedhedspersonalet IKKE kan bekræfte dette)

Lene og Anemone har været i kontakt med Fødevarestyrelsen, der oplyser, at de ikke kan gøre noget, da der ikke er tale om industrikøkkener. De har forsøgt sig hos Styrelsen for patientsikkerhed, der henviser til Lejre Kommune, men her har de fået at vide, at kommunen INTET har med centeret og bygningerne at gøre.

Der står mange køleskabe direkte på gulvet

Derfor prøver de nu at råbe op via nationen! Og deres brev, som Røde Kors har fået mulighed for at kommentere fortsætter således:

- I hvert fælleskøkken står der rigtigt mange køleskabe og komfurer direkte på gulvene, som kakerlakkerne lever under - men trods de voldsomme problemer, er der ikke gjort antræk til at få løftet disse op fra gulvhøjde, så ordentlig rengøring er mulig.

- Endvidere er der – i de 4 stålskabe hver familie har fået til opbevaring af tørvarer, service mm - daglige problemer med, at alt deres service, tørvarer mm er fyldt med ekskrementer og æg fra kakerlakkerne.

- Ligeledes ligger der ekskrementer og æg dagligt i gummikanter på køleskabslåger, på borde, gulve mm. Røde Kors har som driftsansvarlige ikke gjort antræk til at fremskaffe plastikbeholdere til beboerne, således at de kan sikre deres fødevarer.



De får ikke penge - og ingen nye madvarer

- Beboerne fortæller også, at der er problemer med, at kakerlakkerne kommer ind i køleskabe, ovne og microovne. Og de dagligt må kassere madvarer.

- Vi taler altså om mennesker, der ikke får penge og ej heller erstattet fødevarer, skriver Lene og Anemone, der mener at Røde Kors må gøre noget – i stedet for at overlade ansvaret til beboerne.

nationen! har derfor bedt Røde Kors svare på, om de selv er trygge ved situationen – og hvad de synes beboerne skal gøre, nu hvor de klager over kakkerlakker. Og det svarer Røde Kors gerne på:

Fælles kamp - alle skal hjælpe

- Hvis der er noget, Røde Kors og beboerne på Center Avnstrup er enige om, så er det, at kakerlakker er skadedyr, der skal bekæmpes.

- Samtidig kommer vi ikke uden om, at vi ikke får bugt med insekterne, med mindre alle hjælper til. Selv den mindste rest af mad i fælleskøkkenerne betyder nemlig, at kakerlakkerne spiser denne mad frem for den gift, som skadedyrsbekæmperen lægger nu. Og så er selv den mest intense indsats og sprøjtning ikke noget værd.

- Skadedyr – for eksempel væggelus og kakerlakker – er ikke noget nyt problem i den ældre bygning, som myndighederne har stillet til rådighed som asylcenter siden begyndelsen af 1990´erne.

Før kakkerlakkerne var det væggelus

- Tidligere har vi kæmpet en indædt kamp mod væggelus og kakerlakker på værelserne. Det er vi heldigvis ved at ved at få bugt med efter en intens indsats fra både personale, beboere og skadedyrsbekæmpelsen.

- Siden 21. januar i år, hvor børnefamilierne fik mulighed for selv at lave mad i bygningens fælleskøkkener, er problemet med kakerlakkerne imidlertid flyttet over i fælleskøkkenerne.

- Derfor har vi i et stykke tid haft forstærket fokus på problemet og sætter ind på en lang række måder, skriver Røde Kors, der har sendt denne liste med: