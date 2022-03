Klamt: Papmor har ikke været i bad i to et halvt år

Badeværelset skal handicap-indrettes og blev besigtiget for snart tre år siden - men intet er sket. Randers kommune skriver, at de er udfordret en større sagspukkel - og at de godt forstår, at borgeren er frustreret over den lange sagsbehandlingstid.

- Min fars kone blev hjerneskadet efter et selvmordsforsøg for snart 3 år siden.

- Det skete på Psykiatrisk afdeling i Randers, samme dag som hun blev indlagt.

Kan ikke stå eller gå

- Hun fik så en plads på et opholdssted, men min far (i dag 74 år) valgte efter kort tid at pleje hende hjemme.

- Han ville ikke byde hende det offentlige, efter hvad han oplevede da hun var indlagt.

- Hun er sengeliggende næsten hele dagen, kan ikke gå eller stå og kan ikke rigtigt tale/kommunikere.

Kommunen var her i foråret/sommeren 2019

Sådan indleder Danny W. et brev til nationen! om en meget langsommelig og afvisende kommunal service. Og en papmor, der i hans øjne er udsat for et helt vanvittigt omsorgssvigt. For hans hjerneskade pap-mor får nu stort set ingen hjælp – og hans far er ved at gå ned med stress. Dannys brev – som nationen! har sendt til Randers kommune, med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- I forbindelse med at hun skulle hjem sommer/forår 2019, var kommunen og en arkitekt forbi for at godkende hjemmet.

- De udmålte til ombygning af badeværelset, så hun kunne komme i bad (jf. loven er det en udgift/opgave som kommune skal tage sig af).

Så papmor har ikke været i bad i 2,5 år

- Men efter snart 3 år og flere besøg (og møder)af kommunen og arkitekter, så er ombygning af badeværelset endnu ikke kommet i stand, hvilket betyder at hun IKKE har været i bad i min 2,5 år.............!!

- Hun har til tider været lidt i aflastning 1-2 dage, hvor de heller ikke har mulighed for at komme hende i bad.

- Det har også ca. 2 år for min far at få svar på om de kan få tilskud til en handicapbil, således de har mulighed for at komme lidt ud,

Bil - nej, det får vi heller ikke

- Flextrafik er nemlig for ustabilt, da der i hendes tilstand kan være behov for at han kan køre hende hjem hurtigt.

- Han har så endelig fået svar i forrige uge, hvilket var et afslag.

- Den sidste nye udfordring, er at han har haft møde med kommunen i sidste uge, og nu vil de pålægge ham at han skal selv være der/overvåge, når hun får næring.

- Men for det første er han jo ikke udlært til dette, hvilket man må formode skal/bør håndteres af plejepersonale, ellers kan der være risiko for fejlernæring m.m.

Min far føler sig stavnsbundet

- For det andet SKAl hun være under overvågning både under spisning og i det hele taget, da hun ikke selv kan styre evt. opkast, slim i halsen m.m.

-Og vil jo stavnsbinde ham til hjemmet, hvor han tidligere har haft 1-2 timer nogle gange om ugen hvor han kan handle m.m, skriver Danny, og nationen! har spurgt Randers kommune, hvorfor de ikke har sørget for at badeværelset er bygget om og hvorfor Dannys far skal så for madning af konen.

Vi vil give god omsorg

Og det svarer kommunens omsorgschef Lene Jensen på sådan her:

- Vi er kede af at høre om denne oplevelse. Vores mål er, at vi giver en god omsorg og den rette hjælp.

- Vi kan se ud af brevet, at borger er frustreret over hhv. ernæringssituationen, ansøgning om boligindretning samt badesituationen.

- Vi kan ikke her på nationen! gå ned i en personsag, men vi kan fortælle, hvordan vi generelt gør, og vi kan give en forklaring på den lange sagsbehandlingstid på hjælpemidler og ombygning af boliger.

Men sonden passer sig selv

- Alle sager er forskellige og hvert menneske har individuelle behov. Derfor laver vi i alle sager en individuel vurdering af behovet. I tilfælde hvor en borger har behov for hjælp til ernæring men ikke selv er i stand til at spise, kan man anvende en PEG sonde.

- Det er en sonde der sidder i maven hvor næring gives af den vej. Når sonden først er anlagt kommer sygeplejen eller hjemmeplejen og kobler sondemaden til og fra.

- Der er ikke behov for opsyn, mens maden løber igennem sonden. Der kan dog være andre situationer i hjemmet, som kan kræve opsyn fra andre, herunder ægtefælle.

Badeværelset - ja, der er vi udfordret

- I forhold til selve ansøgningen om hjælp til boligindretning må vi desværre fortælle, at vi er udfordret af, at vi har en større sagspukkel på området for hjælpemidler og boligindretning.

- Vi gør vores bedste for at håndtere det og har også sat ekstra mandskab på til det, men vi forstår godt, at borgeren er frustreret over den lange sagsbehandlingstid.

- I mellemtiden kompenserer vi ved at levere den nødvendige pleje og omsorg bedst muligt og det gælder også at give aflastningsmuligheder for pårørende, skriver kommunen, der minder om. at boligindretningssager, hvor der skal bevilges en ombygning eller en tilbygning, er en større proces.

For udover selve sagsbehandlingen, der skal vurdere om borger er berettiget til en boligindretning, og den almindelige del med tegning af projektet, valg af materialer, mm. så skal kommunen også igennem en udbudsproces hvor der skal indhentes flere tilbud inden et byggeri kan begynde. Udfordringen med vores sagspukkel er blandt andet medvirkende til at sagsbehandlingen også i denne sag har været lang og det beklager vi.

I forhold til bad fortæller kommunen, at der kan være flere hensyn at tage, når der er tale om et stort plejebehov. Og at det langt fra altid er, at et brusebad, er den mest hensigtsmæssige eller anvendte løsning.

Det kan både være af hensyn til pladsforholdene på badeværelset, arbejdsstillinger og arbejdsredskaber for plejen – men også borgers overskud og kræfter. Sengebad eller vask i sengen bruges ofte af plejen under de førnævnte forhold både af hensynet til personalet men også til borger, skriver Randers Kommune, men hvad tænker du?