Klamt: Seks uger uden rent sengetøj

Lillian og Bent kontaktede nationen! i går, fordi de var ved at drukne i nullermænd, og deres sengetøj lignede ’jeg ved ikke hvad’. De forstod ikke, at vi hører så meget i medierne om at rengøring er vigtigt – og at kommunen så bare havde stoppet rengørings-hjælpen.

- Vi er rigtig kede af det – og bange.

- Vi har ikke fået gjort rent, støvsuget og vasker i seks uger. Og det ligner jeg ved ikke hvad.

- Vi har heller ikke fået rent sengetøj på. Og det er altså ikke særlig hygiejnisk. Bent har nemlig problemer med tissetøjet.

Vi er handicappede begge to

Sådan lød det i nationen!-telefonen i går fra Lillian, 70 år, der ringede for at gøre opmærksom på, hvor snavset der er i hendes og hendes 69-årige bemputerede mands lejlighed.

Lillian har prøvet at spørge hjemmeplejen, der hjælper manden Bent, om de ikke kan gøre lidt rent, men det har de ikke tid til. Og nu synes hun det er tid til at hele Danmark hører, hvordan de bliver behandlet af Fredericia Kommune.



Kommunen har fået mulighed for at kommentere sagen – deres svar kan du læse nedenfor. Lillians historie om den manglende rengøring fortsætter nemlig således:

Og dem der plejer at gøre rent er søde og rare

- Vi er handicappede begge to, og dem der plejer at komme og gør rent er så søde og rare, men de må ikke komme pga af corona.

- De er her 50 minutter hver fjortendes dag. Hver anden mandag og det er fire gange de ikke har været her nu.

- Bent får ellers hjælp hver dag af hjemmeplejen – han har fået amputeret benet og har vrøvl med tisetøjet.

- De må godt komme, og hjælpe med at vaske ham og lidt med toiletsager, men de har jo ikke tid til at gøre rent.

- Der har nok været 20 forskellige fra hjemmeplejen i den tid, og de kan jo også have smitte med.

Og vi har kun håndsprit

- Og man hører jo så meget om at det er vigtigt at gøre rent og lufte ud, og selv om vi har købt håndsprit, så er det jo nok ikke nok.

- Bent har arbejdet med biler, og jeg har været på cigarfabrikken, og på fiskefilet-fabrikken og senest arbejdede jeg som revisorassistent.

- Vi synes godt nok vi har fortjent mere hjælp, fortæller Lillian og Fredericia Kommune kunne sent i går aftes meddele, at de går i gang med normal rengøring fra på mandag.

Og Lillian fortæller i dag i telefonen, at hun blev ringet op af kommunen i går, og at de har haft haft besøg fra hjemmeplejen, og at de har fået lagt rent sengetøj på.