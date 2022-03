Klamt tilbud fra verdens rigeste

Det internationale energiagentur, IEA, beder nu de 15 europæiske lande med atomkraftværker om at skrue helt op. Det samme gør verdens rigeste mand Elon Musk, der - for at berolige atomkraftmodstandere - endda er parat til at spise mad, dyrket tæt på et atomkraftværk.

- De vigtigste anbefalinger i IEA's 10-punktsplan er at droppe nye gaskontrakter med Rusland.

- Og maksimere gasforsyningen fra andre.

- Fremskynde udbredelsen af ​​sol og vind-projekter og få mest muligt ud af eksisterende energikilder med lave emissioner, såsom atomkraft og vedvarende energi

- Og øge energi-effektivitetsforanstaltninger i boliger og virksomheder.

Nu er det indlysende

Sådan skriver det internationale energiagentur IEA i et udspil om Europas nuværende afhængighed af russisk gas, olie og kul. Og mulighederne for hurtigst muligt at komme ud af den afhængighed.

IEA har regnet på, at ​nye vind- og solprojekter kan reducere gasforbruget med 6 milliarder kubikmeter inden for et år. Og at mere elproduktion fra bioenergi og atomkraft kan give det dobbelte, nemlig reducere gasforbruget med 13 milliarder kubikmeter inden for et år.

Sort dag for Danmark

Og IEA - der har de fleste ar verdens lande som medlemmer - er ikke den eneste store spiller, der mener, at atomkraft er en del af løsningen på det jerngreb Rusland har på Europa:

Spiste mad dyrket ved Fukushima

- Forhåbentlig er det nu yderst indlysende, at Europa skal genstarte slumrende atomkraftværker og skrue op for de eksisterende.

- Det handler om national og international sikkerhed, skriver verdens rigeste mand Elon Musk i et tweet, der har fået mere end 300.000 likes. Og i et andet tweet tilbyder han - for at vise folk, der er bange for radioaktiv stråling - at spise mad, dyrket tæt på et atomkraftværk:

- Dem der (fejlagtigt) tror ​​at der er en strålingsrisiko, kan vælge, det sted, de mener er den værste placering.

- Jeg vil så rejse dertil og spise lokalt dyrket mad på tv.

- Jeg gjorde det samme i Japan for mange år siden, kort efter Fukushima. Strålingsrisikoen er meget, meget lavere, end de fleste tror, skriver Elon Musk.

14 ud af 27 EU-lande har kraft

Der er lige nu atomkraft i Finland, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Rumænien, Slovakiet, Ukraine og Ungarn, men hvad tænker du?