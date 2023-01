Klamt trussetrick i Esbjerg: Nøgen kvinde råbte

- Hvor er det klamt.

- Føj - og så træls og synd for dig.

Håber han lurer 'den forkerte dag'

Sådan skriver Marianne P. i en kommentar på 'For os der bor i Hjerting's Facebook-profil om den yngre kvinde fra lokalområdet, der i går, efter aftensmad, skulle i solarium. For da kvinden havde låst sig inde i en af kabinerne og taget alt tøjet af, hørte hun pludselig noget pusle.

- Fuck det er klamt, skriver Frederik S. i en anden kommentar:

- Håber han står og lurer på den forkerte en dag.

Flygtede med trusser og bukser

- Vamle svin, lyder det fra Tim G., og ifølge den belurede kvinde, var det netop en mand - 40 til 50-år gammel, 180 til 185 centimeter høj, dansk af udseende med skægstubbe, mørk hættetrøje, mørk jakke, mørke bukser - der havde gemt sig i lokalet.

- Hun råbte højt, og det fik manden til at stikke af fra solcentret.

- Med på flugten tog han kvindens trusser og bukser - formentlig for at forhindre, at hun løb efter ham, skriver avisen, der kan fortælle, at politiet fik en anmeldelse 20.34 og betragter sagen som 'blufærdighedskrænkelse', men hvad siger du?