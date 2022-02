Klar til at lukke for russisk gas

- Alle potentielle sanktioner i EU-regi eller på nationalt plan, som påvirker gasforsyningen, vil modtage vores fulde støtte.

- Og vi vil handle på dem øjeblikkeligt.

Vil ha alvorlige konsekvenser

Sådan siger Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, om den naturgas, hans firma lige nu i stride strømme henter fra Rusland - gas, Danmark er dybt afhængig af, fordi Tyra-feltet i Nordsøen lige nu står stille pga renovering.

Få fingeren ud: Masser af dansk gas

Tyra leverer normalt mængder, der kan opfylde mere en 90 procents af det danske gas-forbrug - men pga af renoveringen, har vi aldrig været så afhængige af Rusland som nu:

Kræver tydelige politiske sanktioner

- I forhold til den gas, som Gazprom leverer til Danmark, anbefaler Ørsted en tydelig og koordineret indsats fra EU og Storbritannien.

- I modsætning til at stoppe forsyningen af andre typer produkter vil det have alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser, hvis der ikke bliver leveret nok gas, og der er derfor behov for at koordinere dette på EU-niveau snarere end lade det være op til den enkelte virksomhed.

Gaspris stiger igen

- Derfor skal afhængigheden af russisk gas og et eventuelt forbud mod import af gas fra Rusland afgøres og håndhæves ved hjælp af tydelige politiske sanktioner, skriver Ørsted direktør, Prisen på gas er iøvrigt steget til nye højder her mandag morgen.

Er du klar til fryse?

CNN Business bragte en analyse i sidste uge: For at ramme Rusland, skal Europa ramme sig selv, men hvad siger du?