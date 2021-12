Klart coronasvar: Ja, bare fest

- Hej.

- I frustration håber vi, I kan hjælpe med at få en opklaring på, om det stadig er muligt at afholde bryllup efter de nye restriktioner.

- Sagen er, at min kæreste og jeg skal giftes næste lørdag, men ingen myndigheder kan svare os på, om vi kan afholde vores bryllup som planlagt.

Savner konkret melding

Sådan indleder Christian H en mail til nationen! - en af MANGE mails om, hvad der er op og ned på coronareglerne. Christian skriver, at han og kæresten har inviteret til en lukket fest for deres nærmeste venner og familie (54 gæster). Og at de har lejet et lokale, som til daglig er en restaurant.

Men må man det, lyder spørgsmålet og efter en tur hos Sundhedsstyrelsen, der henviste til Sundhedsministeriet, der henviste retur til styrelsen - og måske også Rigspolitiet - endte spørgsmålet hos Erhvervsministeriet. Deres svar kan du se nedenfor: Christians mail fortsætter nemlig således:

Pres, pres og pres

- Alle gæster er vaccineret og nogle endda med tredje stik.

- Vi ved, at vi ikke er de eneste, der står i denne situation, og det er ekstremt frustrerende, at myndighederne ikke kan melde noget konkret ud.

- Vi håber inderligt på, at vi kan. Alt er planlagt.

- Håber, I kan hjælpe med at lægge pres på myndighederne for et positivt svar, skriver Christian, der nu bare mangler at få et 'ja' fra kæresten - for Erhvervsministeriet har her til aften sendt dette svar til nationen!

Onsdag aften præsenterede Mette Frederiksen en række nye restriktioner og anbefalinger. De nye restriktioner blev præsenteret onsdag i denne uge på et pressemøde.

Fest til kl. 5 - men kun for for deltagere

- Erhvervsministeriet oplyser, at serveringssteder kan holde åbent i tiden fra kl. 24 til kl. 5 for private arrangementer, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, hvis kun deltagere i arrangementet har adgang til serveringsstedet.

- Det må ske i det omfang, serveringsstedet har tilladelse til at holde åbent i medfør af relevant lovgivning, samt at der til arrangementet må serveres alkohol efter kl. 24, skriver ministeriet, men hvad tænker du?