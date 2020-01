Klassen ville på fint hotel: Fattig-Diana måtte blive hjemme

Jeg havde ikke mulighed for at trække den slags penge ud af mit budget og mine forældre havde ikke mulighed for at hjælpe, skriver Diana om den studietur til Paris, hun IKKE kom med på. Nu vil regeringen lave nye regler.

- Jeg synes det ville være fint med et loft.

- Blev selv ramt af dette til den sidste studietur på HHX, hvor turen skulle gå til Paris.

- Var den eneste udeboende i min klasse, og hotellet - og dets lige - var ikke fint nok til de andre, så jeg måtte pænt blive hjemme.

- Jeg havde ikke mulighed for at trække den slags penge ud af mit budget og mine forældre havde ikke mulighed for at hjælpe.

Når 4000 kr er for mange penge

Sådan skriver Diana J i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil sætte loft over egenbetalingen for elever og forældre til uddannelsernes studieture.

Regeringens forslag er, at elevernes egenbetaling max må være 3.000 kroner for en studietur. Og hvis det loft have været gældende, da Dianas klasse skulle til Paris, så kunne hun måske været taget med. Prisen var nemlig 4000 kr.

Kunne have været fedt at være med

Et loft ville også have reddet Magnus S fra at være den eneste, der ikke kom med, da hans klasse på Skanderborg Gymnasium, skulle afsted.

- Mine forældre havde ikke råd til at betale den.

- Og jeg havde ikke arbejde ved siden af studiet, så jeg kunne ikke spare sammen.

- Derfor måtte jeg bare indse, at det havde jeg ikke råd til.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have været med. Det kunne have været fedt, siger Magnus til DR Nyheder.



En studietur handler ikke om at komme langt væk

Hanne L er en af mange, der mener, at en studietur til Sverige eller Berlin, kan være ligeså god som en til New York eller Kina:

- En studietur handler ikke om at komme længst muligt væk.

- Det er ekstremt ekskluderende, at man på visse uddannelser vælger studieture der er så dyre, at studerende ikke har råd (eller deres forældre).

- Vil man gerne til et eksotisk rejsemål, må det være noget man gør privat, skriver Hanne og Karen mener, at de dyre rejser viser, at vi er blevet grådige:

Selv børn på seks år får kostbare gaver

- Det er ligesom med gaver.

- Allerede når børn er i 6-års alderen giver man meget kostbare gaver - hvad gør man mon, når de bliver ældre.

- Sænk forbruget, sænk grådigheden og overfloden. Tilbage til de sunde værdier, skriver hun, og så er der Malene N, der synes det helt fint, at unge kan mærke, at der er forskel på folk:

- Nu kommer jeg måske i modvind ........ men det er altså sundt at vi alle ikke er ens, og ikke kan det samme.

Børn skal lære at glæde sig på andres vegne

- Jeg var sq heller ikke på ferie i udlandet som barn. Det var min veninde, men jeg var ikke mindre værd af den grund.

- Jeg også i dag i en vennegruppe, hvor de andre par tjener væsentligt mere end min mand og jeg, og oftere kan tage på ferie, men det gør altså ikke, at vi er mindre værd.

- Jeg glæder mig på deres vegne, og er misundelig på den gode måde.

- Det er fair at unge synes det er røværgerligt at de ikke kan komme med på en studietur, men kunne man opdrage vores børn og unge, til at glæde sig på andres vegne, og acceptere at man ikke altid kan alt?

Vores datter kom til Indien - og nogen gjorde ikke

- En tanke kunne være at der tidligere bliver meldt ud fra eks. gymnasiets side, hvad betalingen kommer til at løbe op i.

- Vores datter har været i Indien, og det kostede ca. kr. 8000.

- 8000 er mange penge, men det er ikke dyrt for den oplevelse - man kommer ikke bare lige selv til Indien.

- Det var ikke alle der kunne komme med.

- Men hvorfor skal det afholde de andre for at få en fantastisk oplevelse, skriver Malene, men hvad tænker du?