Klaus bliver angrebet af sultne lus hver nat: Vil godt have hjælp

Bostedet har behandlet væggelus flere gange, og det ville Klaus godt have vidst, før han sagde ja til at flytte ind. Han tør f.ex. ikke besøge sin familie nu

- Jeg synes det er noget svineri, at man ikke får at vide - inden man flytter ind på et bosted - at der er væggelus…

- De vidste det jo godt, og så havde man haft en mulighed for at sige fra og nej tak.

- Nu står jeg så med problemet og har for knapt 100.000 kr i pcer og tv samt ps4 og dvd og jeg kan bliver ved.

Så klamt at blive bidt hver nat

Sådan indleder Klaus A, der bor på Københavns Kommunes bosted Thorupgården på Nørrebro, et brev til nationen! om de andre beboere - væggelus - der gør han liv uudholdeligt. Klaus har haft besøg af skadedyrsbekæmpere, men det hjælper ikke. Og han oplever ikke, at personalet på bostedet tager hans situation alvorligt. Og han Hans brev - som centerchefen har set og svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg synes det er så klamt, at man skal blive bidt hver nat.

- Det gør jo ikke ens psykiske tilstand bedre. Det bliver faktisk kun værre af man går at tænker på det.

- Hvis man kommer til akutmodtagelsen på Bispebjerg psyk afdeling, skal man oplyse om man er smittet med væggelus. Det er noget af de første de spørger.

- Så må man også skulle oplyse den anden vej inden man flytter ind på et bosted.

Man kan heller besøge familie

- Man kan heller ikke besøge familie, da man så kan smitte dem…

- Flere af de gamle, som har boet her et stykke tid, siger at problemet har været her i over 3 år …

- Og de og jeg kan slet ikke se, at det er lovligt at tage nye personer ind, når man ikke har løst problemet helt.

- I mit tilfælde fandt jeg først ud af problemet 1½ md efter jeg flyttede ind, da der kommer en fra skadedyr med en hund, som skal snuse inde ved mig.

Centerchef: Vi behandler altid væggelus

- Jeg er træt af at blive løjet over for i det her system, skriver Klaus, der gerne vil have gode råd til, 1. hvad man selv kan gøre for at stoppe væggelusene og 2, hvad man gøre for at personalet til at tage hans væggelus problem endnu mere alvorligt. Centerchefen skriver nemlig til nationen!, at der er gjort noget:

- Det er korrekt, at der er konstateret væggelus hos den pågældende beboer.

- Der blev iværksat behandling i tirsdags. Der var ikke væggelus i boligen, da beboeren flyttede ind.

- Det er ligeledes korrekt, at der indenfor de sidste år har været flere tilfælde med væggelus på Thorupgården.

- Der er hver gang blevet iværksat behandling, skriver centerchefen.

Hvad ville du gøre hvis du var Klaus?