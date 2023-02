Klimaminister om dansk a-kraft: Topfedt

- Jeg udelukker ikke noget på forhånd.

- Og jeg synes, at det er topfedt, at mennesker innoverer og på denne måde udvikler ny teknologi.

Jeg er teknologi-positiv

Sådan siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) til Finans.dk om de to danske virksomheder Seaborg og Copenhagen Atomics, der er ved at udvikle små atomkraftværker. Atomkraftværker, der for Seaborgs vedkommende skal installeres på skibe. Og for Copenhagens Atomics vedkommende skal bygges i små moduler, der kan sættes sammen efter behov.

Ministeren har nemlig meget svært ved at se, at Danmark skal have et traditionelt stort atomkraftværk i stil med det, der efter 19 års byggeri nu er ved at være klar i Finland, og det er er under opførelse i England. Men han erklærer sig 'teknologipositiv' og vil tage stilling, den dag der kommer et konkret forslag med priser på etablering og drift.

45 øre pr. kilowatt-time

I Canada er Ontario Power i gang med at bygge et mini-atomkraftværk, og i Sverige og Estland er der store planer for små reaktorer. Og i olie- og gaslandet Norge har milliardær Trond Mohn etableret NorskKjernekraft, der også vil bygge små reaktorer. Trond er kendt for sin støtte til det norske socialdemokrati, der er imod atomkraft p.t., men rigmanden mener ikke, at Norge kan tillade sig at se bort fra atomkraft:

- Hvis man skal tage den sociale hat på, burde alle juble for at få atomkraft i Norge.

- Atomkraft vil være betydelig billigere, end hvad den grønne energi kan give os, siger han i et interview med NRK.

