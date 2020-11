Klonk: Kæmpevindmølle knækker

- Snak lige om miljøødelæggelse i stor skala.

- Nedlæg hele lortet.

- Tænk hvor meget skov, der er fjernet - og på at de koster mere end de giver.

- Den energi vi får fra dem, batter ikke meget.

Den er visnet

Sådan skriver Fredrik M i en af de 64 kommentarer, der er skrevet på den midtsvenske avis Norrans Facebook-profil om den 230 meter store vindmølle, der natten til lørdag knækkede i vindmølleparken Aldermyrberget ved Skellefteå. Ingen kom til skade, men Fredrik er ikke den eneste, der bruger lejligheden til at lufte sin modstand mod vindmøller i naturen:

Den rejser sig til foråret

- Byg vindkraftværkerne, der hvor de hører hjemme og der, hvor folk skriger efter energi. I Stockholms skærgård....

- Nu er det nok, skriver Håkan E., der har fået 87 likes og smileys for den bemærkning, mens Mats F bidrager med denne morsomhed:

- Den er jo bare visnet, nu hvor det er vinter.

- Vent til foråret, når varmen kommer, så rejser den sig sikkert igen,skriver Mats.

Ifølge det danske medie Energiwatch er der tale om en Vestas 150 mølle, og den knækkede få meter fra jorden:

- Det føles som om, at vi har vækket halvdelen af jordkloden her til morgen, så nu må vi se, hvad det bliver, sagde møllens ejer, adm. direktør for WPD Scandinavia, Maria Röske, søndag til avisen Norran.

Lokale protesterer

De to største energikilder i Sverige er atomkraft og vandkraft, der står for tilsammen cirka 80 procent af landets energiforsyning, mens vind-kraft står for lidt mere end 10 procent.

Svensk el-produktion 2018. Kilde: Statistikmyndigheten SCB.

Og mange svenskere er - ligesom mange nordmænd - imod store vindmølleanlæg i naturen, men hvad tænker du?

