Knæskals-drama: For fedtet

Rasmus ofrede to feriedage for at hjælpe en ven, der var kommet alvorligt til skade på ski. Det mener han vennens forsikringsselskab burde give lidt for

- Hej.

- Vi står på ski i Østrig/Italien og en af vennerne falder uheldigt og får skubbet knæskallen op på låret. Av! Gips fra storetåen til lysken.

- Rejseforsikringen hos Lærerstandens Brandforsikring (LB) dækker gipsen og hjemtransporten osv. men har ikke lige umiddelbart mulighed for at sende en medarbejder til at hjælpe med hjemtransporten.

De spørger om én af os kan?

- De spørger om en af os andre kan? Jo jo, det er vi jo ligesom nødt til og jeg bliver dernede, mens de andre tager hjem.

- Slæber bagagen, giver manden med knæskallen sko og strømper på osv. indtil vi lander i København to hverdage senere end en planlagt.

Annonce:

Sådan indleder Rasmus C. et brev til nationen! om at hjælpe en ski-ven i nød – og nu føle, at vennens forsikring har snydt ham. For Rasmus fik dækket hotel og mad – men han brugte to feriedage a 1700 kr. på at hjælpe knæskals-vennen hjem. Og dem synes han faktisk forsikringen bør betale - eller i det mindste give ham tre flasker rødvin som hjælp. Hans brev – som nationen! har bedt Lærerstandens Brandforsikring om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Og man kan ikke klage

- Han skulle jo hjælpes hjem! Og hvorfor blev vi så spurgt i første omgang?

- Gad vide hvilken udgift til transport og løn i et par dage havde kostet forsikringsselskabet?

- Kan man klage til Ankenævnet for Forsikring? Nix, for jeg er ikke forsikringstager. Vil de gøre en undtagelse? Desværre.

- Så mit råd til alle, der står i udlandet med konen, knægten eller kammeraten med knæskallen på låret og forsikringsselskabet spørger, om man ikke lige kan følge vedkommende trygt og sikkert hjem, ja så svarer I ’Rend og Hop’ indtil I har (skriftligt) aftalt, hvad de giver for det.

Efterlader ikke en krykhusar

- Det er jo ikke vildt god stil sådan at efterlade en krykhusar under fjerne himmelstrøg og det er vel sådan set også synd og skam for fællesskabet, for det kommer vel os alle til gode, at forsikringsselskabernes u- være.

Annonce:

Tre flasker rødvin - i det mindste

- Men LB skal ikke snydes for et godt råd. Når frivillige laver jeres arbejde, så sig i det mindste tak for hjælpen. 3 flasker vin ville også være god stil, skriver Rasmus, og nationen! har spurgt LB, hvor mange penge det ville have kostet, hvis de skule have sendt en medarbejder/person af sted for at hjælpe?

Og om de godt kan forstå, at Rasmus ærgrer sig over de to feriedage? Og om de virkelig ikke vil give ham tre flasker rødvin for indsatsen? Og det svarer Anne Mette Kirkegaard, vicedirektør, Skade og Jura, Medlemsoplevelsen i LB Forsikring på sådan her:

Den bedste løsning

Hvor meget ville det koste, hvis I skulle have sendt en medarbejder/person af sted for at hjælpe?

- Det er svært at svare på, da udgifter til flybilletter varierer meget alt efter sæson og alt efter, hvor hurtigt de skal bruges. Det vigtigste for os er imidlertid altid at sikre den bedste løsning for vores tilskadekomne medlem.

- Ofte vil det være muligt for en rejsefælle at blive hos den tilskadekomne og hjælpe med det praktiske. Dette vil i langt de fleste tilfælde være mest trygt og den bedste løsning for den person, som er syg eller kommet til skade.

Annonce:

Dækker kun ekstraudgifter

Kan I godt forstå, at Rasmus ærgrer sig over de 2 feriedage?

- Vi kan sagtens forstå, at Rasmus ærgrer sig, hvis han har brugt to feriedage på at blive og hjælpe sin ven. Forsikringen dækker dog udelukkende de ekstraudgifter, der er på destinationen, hvilket vi altid oplyser om.

Rødvin er ikke 'generelle vilkår'

Kan det passe, at I ikke vil give ham 3 flasker rødvin?

- Ligesom alle andre forsikringsselskaber har vi nogle generelle vilkår, vi dækker indenfor.

- Desværre indeholder vilkårene ikke mulighed for at tilbyde kompensation - hverken i form af kontanter, rødvin eller andet - i tilfælde af, at sikredes familie, venner eller bekendte tilbyder deres assistance i en skadesituation, hvor vores medlem har brug for hjælp.

- På vores medlems vegne er vi dog glade for, at Rasmus havde mulighed for og lyst til at assistere sin ven i en svær situation, skriver forsikringschefen, men hvad siger du?