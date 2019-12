Knogle-heste i shitstorm: Fatter det ikke

Tine har skrevet om sagen til nationen!:

Vi er tilbage i april 2016.

Jeg kører som vikar i hjemmeplejen og kommer på den måde noget rundt. Vi skal ud til en borger, der bor på en gård.

Hun er mod forventet ikke hjemme, så vi beslutter os for lige at tjekke området af , hvis hun nu skulle være faldet og har brug for hjælp.

Vi går ind i staldbygningerne som umiddelbart er tomme bortset fra lidt høns. Langt inde i bygningerne får vi åbnet døren og befinder os pludselig i en stald fuld af heste.

Aldrig har jeg været et sted som denne. Enkelte heste skriger desperate ad os da vi træder ind, resten står bare stille - fuldstændig slukkede i øjnene. Det virker som dyr der har givet op og bare venter på at dø. 11 heste, ponyer og føl står der.

De fleste har dækkener på men det står ret hurtigt klart at mange af dem er meget tynde nedenunder. De er indsunkne, synlig rygrad og skulderparti. Knoglen under manken kunne du tage fat omkring.

Jeg vurderer at flere af de store heste vejer op mod 100 kg for lidt. Der står et lille føl som måske er ældre end det ser ud til, men fordi det er så underernæret ligner det et der stadig har brug for sin mors mælk. Der er intet spiseligt hos nogle af dyrene - alt i bunden var vådt og overskidt.

Den 10. april 2016 kontakter jeg dyreværnsorganisationen Vestjysk Hestevelfærd (VJH) og beder dem om hjælp.

De fortæller mig at de er bekendt med adressen. Fem dage senere, den 15. april får jeg svar tilbage om at Politi og Embedsdyrlæge har været forbi stedet dagen før.

Der var udskrevet straksbøde til kvinden og hun er givet tre uger til at få tingene forbedret samt at få sin egen dyrlæge forbi til et tjek af de 11 heste.

Seks af hestene blev vurderet alt for magre. Jeg får at vide at vide at politi og VJH overtager og følger op på det herfra. Ydermere har naboer fortalt at hestene ikke har været ude af boksene i 4-5 måneder og dyrene ikke bliver fodret.

I går, den 17/12 lægger VJH (Vestjysk Hestevelfærd) et opslag op på deres facebook side, henvendt til Fødevareministeren med en appel om at få lukket hullerne i Dyreværnsloven.

Det er desværre den samme kvinde som jeg har haft anmeldt. Hun er hver gang blevet sigtet. Hun har flyttet hestene til en anden by, men problemet er fulgt med. Man har forsøgt at hjælpe hende af med hestene, men hun har nægtet. De er efter hendes overbevisning lige som de skal være.

Ved det seneste besøg findes en død hest. Denne har kastet sig rundt inde i boksen hvilket ses på en blodindsmurt boks. Derefter blevet trukket ud på staldgangen hvorefter den har kæmpet rundt og senere er død der. Det har med stor sandsynlighed været meget smertefuldt.

Igen er hestene aldrig ude af boksene. Hestene er hævet en meter over jorden pga den mængde møg de står i. Og igen er de urimeligt tynde.

Hvor meget skal de heste igennem før nok er nok? Hvor mange år skal det her forsætte - nu har det ihvertfald været igang i 4 år.

Er der ikke store huller i vores lov når man bare kan efterkomme et pålæg, betale en bøde og så ellers forsætte med at vanrøgte dem indtil det bliver opdaget igen?