Knokler løs: Armbind på lørdag?

- Det er ikke for sent at tage hjem, selvom I aldrig burde være taget afsted.

Hundredtusindvis af tyskere

Sådan skriver Jens W. i en af de hundredvis af kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-side om det armbind, der har skabt ballade i Qatar og flere lande i Europa. Bl.a. Tyskland, som nu forsøger at få CAS, den internationale sportsdomstol, til at vurdere, om FIFA kan forbyde One Love-armbindet.

'Så boykottede de alligevel'

466.000 BIld-læsere stemte på få timer mandag om, hvad Tysklands landshold burde gøre, nu hvor FIFA havde forbudt armbind. Rejs hjem, mente 48 procent. Spil med armbind, mente 35 procent. Kun 17 procent synes, spil uden armbind er vejen frem. Screenshot fra Bild.de

Løn var vigtigt nok?

Hundredtusindvis af tyskere har på det store medie Bild.de angivet, at de synes, deres landshold burde rejse hjem, nu hvor de ikke må spille med armbind - eller spille med armbind og tage straffen. Her på nationen! er der også flertal for, at Danmark sender et One Love-signal på lørdag:

- Spillerne ville gerne risikere, at Danmark blev udelukket fra diverse turneringer, da de strejkede over løn m.m. i 2018?

- Nu vil man ikke tage et gult kort for kampen mod menneskerettigheder?

Stil op til valget

- De stikker halen mellem benene, når deres sympati skal vises, og det har en mulig konsekvens. Hvor svagt, skriver Casper i en anden kommentar, mens Morten B. synes, VM skal handle om sport:

- Gab, mand ... brug dog tiden på sporten.

- Eller gå ind i politik og stil op til valget i stedet, skriver han, men hvad tænker du?