Knokler: Ukrainere vil ikke hjem

Flere og flere af de ukrainske flygtninge vil blive i Danmark. Lektor peger på, at de har det godt - og at situationen i Ukraine ikke ser særlig optimistisk ud

- Graden af tillid og det forhold, at så mange ønsker at blive i Danmark, har overrasket mig.

Hveranden vil blive

Sådan siger Karen-Inge Karstoft, der er lektor på Københavns Universitets Institut for Psykologi, om de svar, hun i en gigantisk spørgeskemaundersøgelse har fået fra cirka 7.000 voksne ukrainere med opholdstilladelse i Danmark.

Karen-Inge står i spidsen for projektet ’DARECO The Danish Refugee Cohort’, der - støttet af Carlsbergfondet - og resultaterne giver det første samlede billede af de ukrainske flygtninges baggrund og liv i Danmark.

I februar var der 37 procent

49,5 procent - eller stort set hveranden - vil nemlig ikke hjem til Ukraine igen.

I februar viste en undersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at 37 procent af de voksne ukrainere ville blive i Danmark. Men ifølge Karen-Inge kan der være to forklaringer på, at flere vil blive:

- Det kan vidne om manglende optimisme i forhold til udviklingen i Ukraine, men afspejler nok også, at de fleste har det rimeligt godt her i Danmark, siger hun.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering fører nøje statistik over ukrainernes tilknytning til arbejdsmarket. 75 procent af de 16-66-årige, der står til rådighed, er i job - over 10.000 personer.

