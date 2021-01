Knud-Erik: Snydt for kaffe og kage

- Jeg hedder Poul-Erik. Jeg bor på plejehjem i Fjerritslev, det er mellem Aalborg og Thisted.

- Det har jeg gjort i fem år, og det har jeg faktisk været tilfreds med.

- Min kone bor på samme plejehjem – hun bor nede i ’dementen’.

- Men nu er der en medarbejder, der er blevet gal på mig, og det er ikke rart.

Jeg er en af de friske

Sådan fortæller Poul-Erik fra plejehjemmet Solgården i Fjerritslev til nationen!-telefonen om den triste situation han er havnet i efter at han - tilsyneladende - er blevet uvenner med en af medarbejderne på hjemmet. Poul-Erik er nemlig ikke særlig tryg ved situationen, fordi han regner med snart at blive mere sengeliggende og dermed mere afhængig af pleje og omsorg end han er i dag, hvor han er en af de få beboere, der ikke ligger i sengen. Og derfor synes han en debat om, hvad en beboer på et plejehjem – og dem er der cirka 40.000 af for tiden - skal finde sig i.

Hyggeligt med kaffe og kage når man spiller 500

Hans klage – som plejehjemmets ledelse har læst og kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg er en af de friske her på afdelingen – de fleste ligger i sengen det meste af dagen.

- Noget af det jeg har fornøjelse ved er at spille 500 i opholdstuen.

- Nogle gange er der kun én at spille med, nogle gange er vi fire.

Men jeg bliver ikke budt

- Det er hyggeligt, men når der bliver serveret kaffe og kage, så er det kun de andre, der bliver spurgt om de vil have noget. Jeg bliver ikke budt.

- Damen, der serverer må være gal på mig, jeg ved ikke hvorfor.

- Jeg talt med ledelsen om det, men det er sket tre gange – også efter at jeg har fortalt om problemet.

- Jeg vejer 70 kilo, jeg er 1.86, og jeg er ikke glad for udsigten til at blive mere afhængig af hjælp og måske skulle ligge i sengen og så opleve ikke at få hjælp.

Mine børn synes jeg skulle ringe

- Det er mine børn, der har opfordret mig til at ringe til Ekstra Bladet, for hvad skal man gøre i sådan en situation, lyder det fra Poul-Erik og Jammerbugt Kommunes Sundheds- og Seniorchef, Henrik Houmøller Sprøgel, skriver, at Poul-Erik selfølgelig skal have sin kaffe, når de andre får:

Beboere skal sige når tingene ikke er optimale

- Tak fordi, du giver os mulighed for at kommentere på læserbrevet.

- Vi har modtaget én klage fra beboeren over den manglende kaffe. Dengang tog lederen på Solgården straks hånd om klagen, og talte både med beboeren og den pågældende medarbejder om situationen.

- Så har episoden gentaget sig, opfordrer vi beboeren til at tage fat i lederen igen.

- Vi opfordrer generelt til, at beboere og pårørende skal sige til personalet, hvis der er noget, de ønsker anderledes, eller noget, de ikke synes fungerer optimalt. Så gør vi meget for at finde en anden løsning.

Selvfølgelig skal han have sin kaffe

- Det er kutyme, at vi går i dialog med både beboer og medarbejder, når vi modtager en klage. Både for at få belyst sagen fra begge sider og for at få talt ud om sagen.

- Vi modtager ikke mange klager fra beboere eller pårørende på Solgården. Når det sker, så handler vi hurtigst muligt og på at få løst problemet bedst muligt.

- Beboeren her skal selvfølgelig have sin kaffe, skriver Henrik Sprøgel, men hvad tænker du?