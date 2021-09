Knust fødselsdagsfar: 3-årig datter kom ikke

- Jeg er far til en nu 3-årig datter, har haft et 10-årig forhold med mor, 8 års ægteskab.

- Men mor drog på krisecenter med barnet den 31. juli 2020.

- Sidan da er jeg blevet nægtet samvær af familieretshuset - selv overvåget samvær - grundet konflikten om delt samvær.

Ventetid og mere ventetid

- Til det første og eneste møde i familieretshuset d. 20. Januar 2021 får jeg at vide, at jeg må vente på en børnesagkyndig psykolog, der skal tilse begge forældre.

- Der er endnu ingen ledige tider og der kan ikke gives et estimat på ventetiden.

Sådan indleder T et brev til nationen! om at være far, og ikke få lov til at se sit barn - ikke engang på barnets fødselsdag. Ts ex-kone mener nemlig, at han har udøvet psykisk og fysisk vold – både over for hende og over for datteren. Men T stiller sig komplet uforstående over de anklager, og spørger sig selv, hvorfor politiet ikke er blevet involveret, hvis anklagerne var troværdige.

Eget hus og stabilt job

Hans brev - som han håber kan være med at sætte skub i sagsbehandlingen i Familieretshuset, så han snart kan se datteren – fortsætter nemlig således:

- Jeg er en 32-årig kærlig og ressourcefuld far, der nu sider i eget hus og har et stabilt job.

- Der er intet vigtigere for mig end at være far, og derfor tærer den uendelige forældrefremmedgørelse voldsomt på mig og det piner mig at vide, at mit barn kan få psykiske ar.

- Man skriver at vi har fælles forældremyndighed, men den lange behandlingstid har kun støttet mors fremmedgørelse af mig.

Børn har da ret til to forældre

- Ifølge de love og aftaler jeg kender, har børn ret til begge forældre, men familieretshuset omgås disse menneskerettighedsaftaler og fratager mange fædre og børn deres rettigheder, uden et solidt grundlag.

- Og når jeg taler i telefon med familieretshuset, skal jeg åbenbart betragte det som trøst, at jeg ikke står alene.

- Der er mange fædre, der lige som jeg, må vente år, skriver T, og nationen! har bedt Familieretshuset om svar på, hvorfor en far skal vente mere end 1 år, på at have samvær med sit barn. Og om der er noget forældre i venteposition kan gøre, for at lette sagsbehandlingstiden? Og de har sendt disse svar:

Sager om samvær kan være meget komplekse

Kan I svare på, hvor lang tid sagsbehandlingstiden der er i de her sager om første gangs samvær efter brud?

- Vi vurderer alle de ansøgninger om samvær individuelt og behandler hver enkelt ansøgning hurtigst muligt.

- Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ansøgninger om samvær er i øjeblikket 20 uger. Det gælder både ansøgninger, hvor der ikke tidligere er fastsat samvær, og ansøgninger, hvor mor eller far søger om ændring af samvær.

Og hvad en forælder, der venter på samvær, kan gøre for at speede sagsbehandlingstiden op?

Familiernes situation betyder noget

- Vi behandler alle ansøgninger hurtigst muligt ud fra en individuel vurdering med fokus på barnets trivsel og hvad der er bedst for barnet.

- Sager om samvær kan ofte være meget komplekse.

- Hvor lang tid en afgørelse af en samværssag tager afhænger blandt andet af den enkelte families situation, inddragelse af børnene og om det er nødvendigt at indhente informationer fra for eksempel skoler, kommune eller andre myndigheder, skriver Familieretshuset, men hvad tænker du?