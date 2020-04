Køb, køb, køb: Vismand vil give penge til bange danskere

- Det (giver) efter min mening rigtig god mening så hurtigt som muligt at kanalisere flere penge ud til de borgere, som har stor tilbøjelighed til at forbruge.

- Det er typisk de unge, de ældre og de lavtlønnede, for der ved vi, at flere penge typisk bliver omsat i et større forbrug.

- Det handler benhårdt om at stimulere efterspørgslen i samfundsøkonomien.

De højtlønnede vil spare op

Sådan siger overvismand Carl-Johan Dalgaard, professor i økonomi ved Københavns Universitet til Politiken.dk om - så snart smitten og krisen er på retur - at sørge for, at danskerne igen bruger penge. Penge, som de af ren frygt ellers ikke ville bruge.

Og her er tanken, at en check til de grupper, der er de bedste forbrugere, vil batte noget. Man ved nemlig, at højtlønnede typisk vil spare pengene op, og så nytter det jo ikke noget at give dem penge, når det handler om at få i forbruget, siger vismanden til avisen.

Alle burde få en 6600 om måneden

Og han er faktisk ikke den eneste, der ser sådan en statslig corona-check for sig. Cheføkonomen for en af Sveriges stor banker, Swedbank, er inde på samme tanker i avisen Dagens Nyheters tirsdagsudgave:

- Cheføkonom i den svenske Swedbank Andreas Wallström foreslår ifølge Dagens Nyheter, at den svenske stat giver alle svenskere i den arbejdsdygtige alder 10.000 svenske kroner for at kickstarte økonomien, når coronakrisen er overstået.

Det lyder af meget

- Alle personer i den arbejdsduelige alder burde få 10.000 kr (6600 danske kroner) hver måned, når den akutte coronakrise har lagt sig.

– Det lyder af meget, men er egentlig kun en procent af Sveriges BNP.

- Går vi det i seks måneder bliver 300 milliarder og 6 procent af BNP, men det bringer ikke vores statsgæld i fare, siger cheføkonomen.

Men hvad siger du? Og hvad ville du købe, hvis du fik 6600 kr. pr. måned fra staten?