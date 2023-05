København til grin: 'Ren By'

Henrik bor i København - tær på Rådhuset. Han skal selv sortere sit affald, men er rasende over den måde kommunen definerer 'Ren by'

- Jeg synes efterhånden, det kræver en forklaring overfor Københavns Kommunes borgere, at kommunen stadig ikke sorterer affaldet på gaden.

- Ikke mindst for at vise jeres borgere og turister, at I virkelig mener noget med ’ren by’.

Vi skal - men I skal ikke

Sådan indleder Henrik O. et brev til Line Barfod, affaldsborgmester i København, om det svineri folk, der færdes i byen, er vidne til omkring de offentlige skraldespande. nationen! har tidligere beskrevet problemet, der bl.a er opstået, fordi borgerne nu skal have plads til adskillige affaldsbeholdere i deres lejligheder. Det skete f.eks. i Klamt i København: Sker hver dag

Men nu mener Henrik altså, at den ansvarlige borgmester skal i sving. Hans brev – som nationen! i mandags bad Line Barfoed om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Det havde Line ikke tid til

- I kræver af os borgere i Kbh. K, at vi affaldssorterer alt vores affald i adskillige beholdere i køkken og i gården, imens I blot hælder alt affald fra gader og stræder i samme vogn og kører det bort - men til hvad?

- Sorterer I lokalt eller er at alt småt brandbart?

- Hvorfor sorterer kommunen ikke når I kræver det af os borgere…?

- Det kunne være skønt at se at I der sætter dagsorden, også selv gør noget ved problemet, skriver Henrik, der også har sendt et foto han tog i affaldssorterings-foregangslandet Italien i 2019 med.

Foto: Privatfoto

Line Barfods presseafdeling skrev onsdag, at de var på sagen, men noget svar har de ikke haft tid til at sende.