Københavnerhotel beklager: Pigens krop 'kogte'

Lørdag aften var Celina og Maria til hygge på et hotelværelse i København. Pludselig fik Celina det skidt og endte med at blive hentet i ambulance - men de følte ikke, de fik meget hjælp

- Vi var blevet inviteret op til et lille 'hygge-arrangement' hos 3 af vores gode veninder, så vi var 5 personer i alt på værelset. Atmosfæren var helt stille og rolig på værelset.

- Vi hørte lidt musik på en computer og vi havde ingen klager fået. Alt var som det skulle, vi forholdt os efter reglerne. Min veninde og jeg havde kun drukket et glas den aften.

- Lige pludselig kan min veninde Celina, 19 år, mærke at hun får det lidt ubehageligt tilpas i kroppen.

- Vi vælger at sætte os stille og roligt ned i loungeområdet, for at ringe til hendes far for at blive hentet fra hotellet.

Pludselig siger hun: Min krop koger

Sådan indleder Maria D et brev til nationen! om en meget ubehagelig oplevelse, hun havde sammen med en veninde lørdag aften kl. 00.00-02.00 på et hotel i København. For selvom veninden blev dårligere og dårligere, skreg om hjælp og bad om en ambulance, stod receptionisten bare og kiggede. Og det forstår hun ikke. Hendes brev - som Adina Hotel kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Pludselig siger Celina mig at hendes krop begynder at koge meget voldsomt og hun har brug for vand. Jeg rejser mig op for at hente noget vand, men jeg når ikke særlig langt før hun råber 'hjælp' og smider hendes overtrøje (hvilket er meget usædvanligt fordi hun er en blufærdig pige).

Jeg ringer 112 med et samme

- Jeg løber så hen for at spørge hvad der sker og for at hjælpe hende. Jeg kan se hun begynder at miste bevidstheden. Hendes krop er helt varm, hun koger. Hendes ansigt begyndte stille og roligt at blive helt hvidt og hendes øjne flakkede.

- Jeg havde en lille smule kontakt til hende, hvor hun siger 'jeg kan ikke mærke min egen krop, ring til en ambulance'. Jeg ringer med det samme til 112.

- Hun lå på gulvet og rodet rundt imens, hvor hun siger jeg skal ligge mig ned med hende. Tænker det gav en “kind of” tryghed for hende, det valgte jeg så at gøre.

Jeg stod helt alene - og nu kommer chokket

- Jeg stod helt alene i den her situation med Celina der var ved at miste bevidstheden helt og ambulancen i telefonen.

- Nu kommer vi så til den del jeg er i chok over.

- Imens alt dette foregik i loungen, stod receptionisten bare og kiggede på. Han ignorerede fuldstændig situationens alvorlighed.

- Celina får øje på ham et øjeblik, og kaster sig hen af gulvet med strakte arme imod ham, mens hun skriger 'hjælp', efter det falder hun om igen (dette vil være tydeligt at se på overvågningen).

Vi fik ikke engang et glas vand

- Jeg prøver at sige til ham at han skal hjælpe og hente vand, eller ringe til nogen (gøre noget). Han var iskold i øjnene og blev bare ved med at stå og kigge på os (der lå på gulvet) og spurgte 'what roomnumber do you have?'

- Det var seriøst det eneste han interesserede sig for. Hvilket værelsesnummer vi havde?

- Jeg blev ved med at sige han skulle hjælpe, men han vendte bare ryggen til og gik tilbage til receptionen og lod som ingen ting !!!!

- Jeg var i chok!!!

Hendes far kommer - og han bliver også sur

- Det ender så med at Celinas far ankommer. Da faren ankommer og ser receptionisten ingenting gør, bliver han sur og råber “hvorfor gør du ingenting” - ligesom jeg prøvede.

- I stedet for, går receptionisten hen for at hente en vagt, for at få os smidt ud????

- Men inden vi bliver smidt ud ankommer ambulancen med udrykning, og min veninde blev indlagt, skriver Maria, og Adina Hotel har - selv om de ikke helt kan genkende forløbet - efterfølgende givet en undskyldning:

Vi beklager

- Jeg har nu gennemgået overvågningsvideoen samt drøftet hændelsen med vores receptionist, som havde vagten den pågældende nat.

- Vi kan ikke helt genkende forløbet som det er beskrevet, men uanset, skal vi naturligvis altid yde hjælp og støtte så godt som vi kan.

Og fremover er vi opmærksomme

- Situationen har derfor givet anledning til, at jeg har vendt det internt med personalet, og alle er informeret om, at vi fremover skal være opmærksomme på at yde den nødvendige hjælp – hvis der opstår en eller anden kritisk situation.

- Vi beklager meget håndteringen af den aktuelle sag, og har også givet en uforbeholden undskyldning til familien (Celinas far), skriver Torben Lund Jensen, General Manager i Adina Apartment Hotel Copenhagen.