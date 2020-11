Købere i kø: Kæmpe optur på boligmarkedet

- Da coronaen kom, sagde de kloge, at markedet ville falde med 5-10 procent.

- Men med folk, der får feriepenge, en ledighed, der stadig er lav og renten, der er lav, tror jeg, det fortsætter.

Sådan siger Jacob Nielsen, ejendomsmægler i Esbjerg, der netop nu har så meget gang i hussalget, at flere og flere huse ender i budrunder, til Jydskevestkysten. Jacob har selv solgt 13 villaer i Esbjerg med en gennemsnitlig liggetid på 14 dage og afslag på to procent.

Bedre bundlinje

Og en hans konkurrenter, fortæller at der er mange købere til boliger i Esbjerg - så mange, at boligerne ender med budrunder, og 'bedre bundlinie' til sælgerne.

Flere ender i budkrig på Esbjergs boligmarked

Danmarks fremmeste økonomi eksperter - de økonomiske vismænd - forudså ellers i april at huspriserne kunne falde med 8-11 pct. i 2020 pga af coronakrisen. Men i deres seneste rapport (se side 49) er vismændene vendt på en tallerken, og forudser ifølge Finans.dk nu, at boligpriserne vil være steget med 3 pct., når året er omme. Og at priserne også vil stige til næste år.

- I kobling med danskernes solide privatøkonomier med store opsparinger og friværdier samt de laver renter, så er der fortsat rigtig mange, som både kan og vil udleve drømmen om en ny ejerbolig.

- Ja, nogle har måske endog haft så god tid hjemme under nedlukningen, at det har fremrykket et boligskifte, sagde Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen for to uger til Finans.dk, men hvad siger du i dag?