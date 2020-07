Købmand: - Havde håbet på noget andet

- Jeg køber tysk produceret øl i Tyskland bl.a. Paulaner Salvator, som er i en ½ L flaske til cirka. 7,50 kr. + pant i tysk butik.

- I Danmark koster den mindst 27 kr. for den samme flaske.

- Ved at købe en hel kasse med 20 flasker i Tyskland, så sparer du cirka 400 kr. på ÉN KASSE og flaskepanten fås retur, når der handles næste gang.

Se også: Se Johns indkøbsliste: Skal handle for 4000 i Tyskland

Det samme sker hos de andre

Sådan skriver KB Hansen i en af de seks kommentarer, der er skrevet på jv,dk om det gigantiske fald i øl- og sodavandssalget, de lokale supermarkeder oplever lige nu.

Kvickly i Ribe kan fortælle, at man - da grænserne var lukkede, og danskerne skulle skulle deres tørst - solgte 100 paller dåsesodavand på 14 dage. Og at man nu er tilbage på normalen, hvilket vil sige én palle på 14 dage:

Se også: Lene med øl-pallerne: Hold grænserne lukket

- Jeg havde håbet på noget andet, men min sunde fornuft har også fortalt mig, at det nok ikke ville ske.

Og de vilde tobaksafgifter

- Situationen er den samme hos kolleger overalt i Syd- og Sønderjylland, siger Ribe-Kvicklys Peter Lauritzen til avisen, og opfordrer samtidig danske politikere til at kigge på de særlige 'pant-regler, der betyder, at danske grænsehandlere, kan slippe for at betale pant af de dåser, de importerer til Danmark.

Og raser Jan S også mod politikerne på Christiansborg:

- Jeg fatter ikke hvordan man kan være så sløv i opfattelsen, at man i et halvt år, får danskerne lært at handle i Danmark, for derefter, samme dag som grænsen genåbner, indfører nogle vilde tobaksafgifter, der for alvor gør det rentabelt at køre til Tyskland.

- I Tyskland kan tobak købes til en pris, der betyder at to mand kan ryge i en måned, inkl. Filtre og det hele for 390, skriver Jan S, men hvad tænker du?