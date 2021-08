nationen ... 31. aug. 2021 kl. 23:00

Købmand: Unge butikstyve får et valg

En skideballe og en besked om at møde op sammen med forældrene dagen efter. Sådan gør man en butikstyv så flov, at vedkommende aldrig stjæler mere, lyder et råd fra en erfaren købmand.