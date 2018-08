Købte 2 nye iPhones X for 1000 kr: Men Bilka nåede at stoppe dem i posten

Allan F er i gang med at klage over Bilka til Forbrugerklagenævnet. Han vil nemlig ikke finde sig, at hans køb af 2 mobiltelefoner blev annulleret. Bilka beklager, men siger at tilbuddet var for godt.

- D. 8/8 kigger jeg på nettet fordi at konen og jeg vil have nogle nye mobiltelefoner…

- De skal være billige, da vi ikke vil ofre noget på dem lige nu. Og dem vi har, kan ikke mere.

- Jeg finder to billige, en til omkring 700kr. og en til lidt under 500kr., begge på Bilka.dk.

- Jeg køber to og modtager en bekræftelse med det samme.

Orden er sendt - men dagen efter er den annulleret

Sådan indleder Allan F en mail til nationen! om den dårlige oplevelse han havde i forrige uge, da han gik på nettet for at købe telefoner. For de billige telefoner Allan havde købt, var i virkeligheden nogle meget dyre telefoner, som Bilka pga af en manuel fejl i annoncen ikke ville sælge til den annoncerede pris. Og det er Allan meget vred over:

- Dagen efter modtager jeg en mail om, at nu er min ordre sendt.

- Og dagen efter igen at nu er ordren annulleret pga åbenlys prisfejl.

- Yderlige to timer senere, får jeg mail om, at pakken er på vej og de har trukket pengene, skriver Allan, der nu har klaget til Forbrugerklagenævnet for at få Bilka til at sælge de to telefoner til ham til den først annoncerede pris. Bilka har refunderet beløbet, og i en pressemeddelelse beklager man hele forløbet:

Bilka beklager: Vi laver fejl i ny og næ

– Vi laver i ny og næ en fejl, og her er desværre tale om prisfejl, som var for gode til at være sande.

- Det beklager vi naturligvis meget.

- Ikke mindst over for de enkelte kunder, der havde forsøgt at lægge en ordre på bilka.dk, fortæller Mark Nielsen, direktør i Bilka i en pressemeddelelse, der også handler om MacBook Air og iMac til 399 kr.

Men hvad tænker du? Og tror du at Allan får noget ud af klage til Forbrugerklagenævnet?

Skal man have lov til at købe en vare, der bliver annonceret med en forkert pris på nettet?

Her er annulleringsbrevet fra Bilka:

Kære kunde,



Vi beklager, men vi kan desværre ikke imødekomme dit ønske om at købe Apple iPhone X til den pris, der fremgik af www.bilka.dk da du afgav din bestilling.



Ved en fejltagelse fremgik Apple iPhone X af vores hjemmeside til en udsædvanlig lav pris, kr. 473, i stedet for kr. 9.107 – dette i øvrigt uden, at der på nogen måde havde været reklameret med denne usædvanligt lave pris som led i en kampagne, annonce eller lignende.



Da vi konstaterede prisfejlen, blev prisen naturligvis straks rettet til den korrekte.



Imidlertid blev der i løbet af de få timer, som prisen nåede at være tilgængelig på vores hjemmeside, afgivet uforholdsmæssigt mange bestillinger på netop Apple iPhone X, hvoraf flere af disse bestillinger endda omfattede flere Apple iPhone X ad gangen fra de samme kunder.



Eftersom der har været tale om en åbenlys prisfejl, som vores kunder efter vores opfattelse enten indså eller burde have indset, ser vi os ikke bundet af denne usædvanligt lave pris, jf. aftalelovens § 32, stk. 1.

Ønsker du at klage over vores beslutning, kan du rette henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klagecenter 'Center for Klageløsning'.



Vi beklager endnu engang ulejligheden.



Vi beklager endnu engang ulejligheden.

med venlig hilsen XXXXXX X