Købte dansk firma: 8 mia i bonus

Den norske stat betalte - via selskabet Equinor - 3 milliarder kroner for det danske elhandelselskab Danske Commodities. Det var en fantastisk investering

- Vi købte Danske Commodities for nogle år siden.

- Og det har betalt sig tilbage flere gange siden da.

Betalte 3 milliarder - får 11 milliarder

Sådan Torgrim Reitanis, finansdirektør i statsejede Equinor for Norge, til mediet Dagens Næringsliv om den gigantcheck han netop har modtaget fra Aarhus-firmaet Danske Commodities.

Det er fem år siden at Equinor betalte 3 milliarder kroner (400 millioner euro) for elhandlerne fra Jylland tilbage i 2018. men det udbytte - det første ejerne får - der er overført for succes-året 2022 lyder på hele 11 milliarder kroner. Altså næsten fire gange prisen.

Den danske stat får 3 skattemiliarder

I maj fortalte Helle Østergaard Kristiansen - Danske Commodities direktørt - til Finans.dk, at selskabet skal betale 3,3 mia. kr. i skat til den danske statskasse.

- Det er et highlight, fordi mere end 96 pct. af aktiviteterne er uden for Danmark, men vi er fuldt skattepligtige i Danmark.

- Og det er noget, jeg er stolt af, sagde direktøren, der ikke nævnte at den norske stat altså stod til modtage 11 milliarder kroner som ejere.