Købte dørklokke hos Elgiganten: Horribelt

Morten ville hjælpe naboen - en ældre dame - med at købe en dørklokke op nettet. Det var for én måned siden.

- Hej. Tak.

- Det er ganske uoverskueligt. Det sejler.

- D. 17/2 laver jeg bestilling på en dørklokke.

- To dage efter, d. 19., kommer den frem, men jeg kan se, at det er forkerte produkt (Ring Doorbell gen1, og ikke gen2, som jeg havde bestilt).

Ringer med det samme

- Jeg kontakter dem med samme, forklarer hvad der er sket og beder om returlabel.

- D. 22/2 har jeg stadig ikke modtaget returlabel. Jeg ringer igen, og de fortæller at de kan bruge op mod 3 dage (???) på at maile mig en returlabel (ja, 3 dage på at sende mig en PDF med en stregkode på).

- D. 24/2 ganske rigtigt, returlabel dukker op efter 3 arbejdsdage.

- D. 9/3 begynder jeg at undre mig over, at jeg intet har hørt, og jeg tjekker tracking og kan konstatere, at Elgigantens varemodtagelse har taget imod pakken d. 2/3.

- Det er altså 2 UGER siden.

De lover ihh og åhh

Sådan skriver Morten T i en mail til nationen! om nethandel og forsendelsestid og kundeservice. For Morten har her næsten én måned efter ordren, stadig ikke modtaget den vare han betalte for. Og det synes han ikke kan være rigtigt. Morten kunne ikke finde den rette klageinstans at henvende sig til, og kom så i tanke om nationen! Hans brev - som Elgiganten svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg har ringet derind flere gange løbende (inkl. i dag) og ingen kan give mig en status.

- Fuldstændig horribelt forløb i det hele taget.

- Man har nu trods alt været i besiddelse af pakken i TO UGER og ingen kan fortælle mig, hvornår jeg kan forvente at få det, som jeg har betalt for.

Men intet nyt

- Jeg har grillet dem på Trustpilot, hvor de som svar lover iiih og åååh at det er ikke godt nok og de nok skal kigge på det.

- Men igen, intet nyt, skriver Morten, og Elgiganten har undersøgt sagen i deres afdeling for Kundeservice, der nu lover et nedslag i prisen:

Ekstrem travlhed: 100.000 flere henvendelser

- Jeg kan bekræfte (....) at vi 19/2 modtager besked fra Morten om, at han har fået tilsendt forkert produkt og derfor beder os om at sende ham et returlabel.

- Et label vi sender afsted 24/2.

- Ikke helt værst når man tænker på, at vi kigger ned i en periode med ekstrem travlhed og en fordobling af henvendelser.

- Eksempelvis håndterede vi rundt regnet 100.000 flere henvendelser i januar måned end samme periode sidste år. En måned som var meget lig februar.

Morten penge er på vej - og han får nedslag

- Pengene for købet er nu på vej retur til Morten.

- Når Morten modtager sine penge har vi bedt ham kontakte os – så vi kan hjælpe ham med den rette dørklokke og give ham et passende nedslag i prisen for sin ulejlighed, skriver Elgiganten, men hvad tror du sagen ender med?