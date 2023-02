Købte reservedele på nettet: Gik helt galt

- Jeg bestilte nogle reservedele til min bil via Ali Express.

- De skal bruges for at få min bil synet midt i marts.

- Jeg betalte d. 2. januar, varerne blev sendt fra Kina og landede så d. 25. januar hos PostNord’s internationale postcenter i Kastrup.

- Det var helt normalt, men pludselig står der på track & trace, at der er pålagt afgifter på pakken. Og at jeg vil modtage et brev inden for 1 – 2 hverdage.

- Men jeg havde allerede betalt moms.

Klagesag - på en helt anden person

Sådan indleder Thomas T. et brev nationen! om at bo i Danmark og eje en bil, der skal synes – og handle reservedele i Kina. For selv om sådan en pakke ikke burde blive et problem, så har Postnord – som Thomas oplever det – mistet overblikket fuldstændig. Og han er nu så frusteret og usikker på om delene når frem, at han har bedt nationen! gå ind i sagen. For Postnord er tilsyneladende meget svære at komme i kontakt med. Hans brev – som nationen! har bedt Postnord om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Men. Da jeg tirsdag d. 31. januar intet har hørt, skriver jeg til PostNord via deres app.

- Ventetiden blev først estimeret til at være 58 minutter, og jeg kom igennem til en medarbejder efter ca. 2 timer.

- Medarbejderen kunne se, at der alligevel ikke skulle betales afgifter, og vedkommende ville sende besked Kastrup.

De havde gjort hvad de kunne

- Intet skete, så jeg kontaktede Postnord igen d. 2. februar - igen via deres app - og nu fik jeg svaret, at de havde gjort hvad man kunne. Og at de ikke kunne gøre mere.

- Så fik jeg nok, og d. 3. februar kom jeg – efter halvanden times ventetid – igennem på telefon, og der blev oprettet en sag med det rigtige pakkenummer, men på en helt anden person.

- Jeg tænker at det nok ender med at pakken bliver sendt retur og jeg må lide tabet på at skulle købe delene i Danmark til en væsentlig forhøjet pris, skriver Thomas og nationen! har spurgt Postnords presseafdeling om de kan forklare, hvad der er sket – og om Thomas kan forvente at få pakken. Og det svarer de på sådan her:

Post-chef: Desværre

- Vi er utrolig kede af den forvirring og det sagsforløb, der har været omkring Thomas’ pakke, der desværre ser ud til at være gået tabt.

- Selvom det heldigvis er yderst sjældent, at en pakke ikke når frem, så ændrer det ikke på oplevelsen for den enkelte og for den, vil vi gerne beklage, skriver Henrik Larsen, kundeservicechef i PostNord Danmark til nationen!, men hvad tænker du?