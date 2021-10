Købte sofa og døde: Vil ha' penge retur

- Hej.

- Min gamle mor købte et sofasæt hos Vamdrup Møbelhus for 30.000 kr. Det gjorde hun 21. september.

- Men hun blev syg, rigtig syg, og lå i sengen, da de blev leveret. Og 3. oktober blev hun så indlagt på sygehuset.

Hun nåede aldrig at sidde i sofaerne

- Her døde hun 7. oktober.

- Så hun har jo slet ikke kunnet benytte sofaerne.

Sådan skriver Flemming H. til nationen! om de splinternye sofaer, der står i hans døde mors hus og pynter. For han og familien har ikke brug for sofaer og har derfor taget kontakt til møbelsælgeren for at forklare situationen – og få en aftale i stand om, at de kan blive leveret retur. Men så let skulle det ikke være, og derfor skriver han nu til nationen!. Hans brev – som Vandrup Møbelhus kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Men de ville ikke tage sofaerne retur

- Jeg tog derud og talte med ejeren.

- At tage sofaerne retur kunne der dog slet ikke være tale om - heller ikke under disse triste omstændigheder.

- Og heller ikke hvis vi - selvfølgelig - var indforståede med, at det ikke kunne blive til den fulde pris.

Han anbefalede Den Blå Avis

- Han mente, at hvis han tog vores møbler retur, kunne det rygtes, og så var der nok også andre, som han skulle være flink ved.

- Han anbefalede os sætte sofaerne i Den Blå Avis og se, om vi kunne komme af med dem, skriver Flemming H., og nationen! har bedt Vamdrup Møbelhus svare på, hvornår sofaerne blev leveret, hvad de tænker om situationen i forhold til, at de tilbyder otte dages returret, og om de står fast på, at det er dårligt at blive kendt for at være flink ved familien til kunder, der er døde?

Trist for familien - men vi kan ikke tage dem retur

Og det vil Søren, der ejer Vamdrup Møbelhus, meget gerne svare på:

- Dette er selvfølgelig trist for familien, og vi føler for deres tab.

- Det er imidlertid ikke en ukendt situation for en møbelforretning, derfor står der også alle informationer både på forsiden og på bagsiden af alle ordrer.

- Her står der blandt andet, at special-hjemtagne varer, udstillingsmodeller osv. ikke tages retur.

De blev leveret 23. sept. - og sønnen kommer her 13. okt.

- Vi havde en dialog med den pågældende arving, og i starten var det med høflige og forståelige vendinger, men efter at han ikke fik sin vilje, blev han meget grov og ubehagelig.

- Jeg forklarede ham, at jeg ikke kunne tage noget retur i min forretning, som havde været ude hos en kunde og dermed er brugt.

- Vi kan som en seriøs forretning ikke tillade os at videresælge en vare, der har været ude hos en kunde.

- Sofaerne er leveret 23. september, arvingen henvender sig her i butikken - uden forudgående henvendelse - først 13. oktober.

Højkvalitets-sofasæt til nedsat pris

- Der er tale om et højkvalitets-sofasæt (3+2), som helt tydeligt er solgt som udstillings/demo-model til nedsat pris og derfor ikke er omfattet nogen former for returret, skriver Søren og tilføjer, at det med, at 'vi ikke kan være flinke ved vore kunder', er taget ud fra en kontekst, da han og forretningens ansatte altid er flinke ved kunderne:

- Ellers havde vi ikke kunnet drive forretning i næsten 25 år, skriver Søren, men hvad tænker du?