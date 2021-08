Køleskabs-panik: Skaber uro på skole

Eleverne på Strandskolen i Risskov fik at vide, at de skulle vænne sig til lunke madpakker, eller selv medbringe køleelementer. Skoleledelsen forklarede, at elev-køleskabe bruger for meget strøm og desuden gør børnene urolige i pausesituationer.

Skoleleder ville forære køleskabe væk

- Vores børn går på Strandskolen i Risskov, og her har skolelederen i ly af covid19 nedtaget alle køleskabe i klasserne.

- Han vil donere dem væk til genbrug.

- Årsag, skolen er en verdensmål skole og køleskabene bruger strøm.

Gælder verdensmålene også lærernes køleskab?

Sådan indleder Johnny H et brev til nationen! om lunke madpakker i klasseværelserne og mystiske svar fra skoleledelsen.

Johnny skrev og sendte sit brev efter at have læst et tilsvarende brev fra en mor til et børnehavebarn, der er ked af at hendes barns børnehave har droppet det daglige fælles fad med pædagogudskåret frugt - med hensyn til corona. Johnnys brev – som nationen! har bedt ledelsen på hans børns skole om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Da jeg udfordrede skolelederen på, om de selv (lærerne, ledelsen red.) spiste klamme varme ostemader i lærerværelset og havde kaffe med hjemmefra, så blev årsagen ændret til, at børnene var forstyrrende, når de skulle hente madpakker i køleskabene.

- Jeg har dialogen her, frisk screendump fra Aula platformen.

Dybt latterligt

- Det er dybt latterlige argumenter.

- Vi arbejder på svar fra skolebestyrelsen, og forsøger også at presse på gennem forældrerådet på området.

- Det er en helt tosset beslutning, skriver Johnny, og nationen! har bedt ledelsen på Strandskolen i Risskov svare på, om køleskabene på lærerværelset også skal doneres væk? Og hvor mange køleskabe, der er blevet afhentet, og hvor mange der er står tilbage til afhentning. Og nu ser det ud til at køleskabene nok skal overleve - og at eleverne skal undervises i brug af køleskab:

Vi genovervejer beslutningen

- Det er helt korrekt, at vi efter dialog med elever, medarbejdere og vores skolebestyrelse har besluttet, at vi ikke ønsker køleskabene mere i klasserne.

- Vi er stadig ved at finde ud af, præcist hvordan det skal ske.

- Vi har oplevet, at køleskabene ikke blev brugt – og i og med, at vi har fokus på og arbejder helt konkret i hverdagen med FNs verdensmål, var det en kærkommen mulighed for at spare på energien.

- I går har vi modtaget to konkrete og konstruktive henvendelser fra forældreråd med gode forældreperspektiver, som giver os anledning til at genoverveje beslutningen, hvilket jeg er i dialog med forældrerådene fra de enkelte klasser om.

Elever skal lære at bruge et køleskab

- Det gælder brugen af køleskabe med fokus på både hygiejne, sundhed og energiforbrug.

- Det er ikke et kardinalpunkt for mig, om der skal være køleskabe eller ej – men selvfølgelig skal de bruges og dermed være til gavn for børnene.

- Så vi er stadig i proces om proces omkring brugen af køleskabe i klasserne, skriver skoleleder Morten til nationen! - uden at svare på, om der er nogen af elev-køleskabene er blevet afhentet endnu.