Kørelærer-Lisbeth: Det er for svært

Det er svært - hvis ikke umuligt - at få en køreprøve. Og fra i dag frygter kørelærerne, at det bliver endnu vanskeligere, fordi en del kørelærere vil arbejde som motorsagkyndige for Færdselsstyrelsen.

– Jobbet som kørelærer er utrolig frit og fleksibelt og appellerer til mange, men alligevel kan vi ikke få kørelærere nok.

- Det skyldes i høj grad kravet om, at man skal have kørekort til både motorcykel og lastbil, hvilket afholder rigtig mange fra at søge ind.

Kæmpekø til køreprøve: Nu stiger prisen også

Der er altså ingen prøver at få

Sådan lyder det i dag fra Lisbeth Jensen, ejer og stifter af Lisbeths Køreskole, der blev grundlagt I Kolding i 1986. Køreskolen har 12 afdelinger placeret i større byer på Jylland og Fyn, og med cirka 40 medarbejdere er køreskolen i dag Danmarks største - og Lisbeth, der også uddanner kørelærere, vil gerne have fokus på, at ventetiden til at at gå til køreprøve, er for lang. Det synes landsformanden for kørelærerne også:

– Der er simpelthen ikke sagkyndige nok, så når de ledige prøvetider bliver lagt ud, er de væk næsten øjeblikkeligt, og bortset fra i enkelte dele af Jylland er der altså ingen prøver at få.

Der er også mangel på kørelærere

- Dertil kommer så, at vi har haft en lang periode, hvor der ikke er blevet uddannet særlig mange kørelærere, fordi adgangskravene til uddannelsen blev højnet, så der er også mangel på kørelærere, siger Bent Grue, der er Landsformand for Dansk Kørelærer-Union.

- Hidtil har politiet stået for at afholde teori- og køreprøver, men fra i dag varetages opgaven af Færdselsstyrelsen. Og det vil give problemer:

- Færdselsstyrelsen skal ansætte omkring 80-100 civile køreprøvesagkyndige. Det vil gøre et stort indhug i mængden af kørelærere, som det i forvejen er svært at skaffe nok af, siger Lisbeth, der også uddanner kørelærere, men hvad siger du?

Skal det være lettere?

I 2014 blev optagelseskravene til kørelæreruddannelsen skærpet. For at komme ind på uddannelsen skal man være fyldt 24 år og have kørekort til både lastbil med hænger og motorcykel samt et 120 timers voksenpædagogisk kursus.

Færdselstyrelsen siger til JV.dk, at de altid tager kørelærernes betragtninger med i deres overvejelser, når de ser på, om indholdet af kørelæreruddannelsen skal justeres, men hvad synes du?