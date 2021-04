Kørelærer raser: De er væk på ét minut

Lars er dødtræt af, at han ikke kan booke nok køreprøver til eleverne. Men Rigspolitiet skriver til nationen!, at de gør, hvad de kan, men at situationen er ekstraordinært presset nogle steder

- Hej.

- Køreprøver (eller mangel på samme) i Københavns politikreds er et cirkus.

- Jeg sidder som fritidskørelærer troligt tirsdage kl. 7.00 og torsdage kl. 13 sammen med resten af kørelærerne i København og forsøger at fange prøver til de få elever, jeg kører rundt med.

- Helt umuligt.

- Der kommer måske 30-40 prøver ud i alt forskellige steder i politikredsen, og de er væk på under et minut.

Man kan være heldig

Sådan indleder Lars h et frustreret brev til nationen! om at have elever, der er klar til køreprøve - men ikke have noget køreprøve. Lars synes situationen er så utålelig, at der skal skrives om det. Og han beder de ansvarlige om at gøre noget - f.ex uddanne nogle flere motorsagkyndige eller sætte lønnen op. Hans brev - som nationen! har bedt Rigspolitiet om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Man kan være heldig at fange en enkelt prøve eller to.

- Og jeg tør slet ikke tænke på de af mine kollegaer, der kører fuld tid, og som har rigtig mange elever, der venter på prøver.

Pressede og frustrerede

- De må være pressede og SÅ frustrerede over ikke at kunne drive en fornuftig forretning.

- Københavns politikreds er den eneste forretning, jeg kender til, der uge efter uge har varer på hylderne i 1-2 minutter og alligevel overlever! Alle andre forretninger ville jo kunne lukke og slukke, hvis deres markeds-tilstedeværelse var så ringe.

- Nogen må gøre noget!

- Det virker ikke som om nogen rigtigt tager fat i problemet for alvor og gør noget konstruktivt, skriver Lars H. og Rigspolitiet svarer at at det er en prioriteret opgave i alle landets politikredse at få genoptaget køreprøverne hurtigst muligt og med kortest mulige ventetider:

Politiet: Det ser fornuftigt ud - overordnet

- Overordnet set, ser det indtil videre fornuftigt ud, og det tyder på, at kredsene som aftalt prioriterer området.

- Vi har således på bare 14 dage siden genåbningen gennemført mere end halvdelen af de køreprøver, vi gjorde i hele april 2019.

- Men vi ved, at efterspørgslen er stor, og at en række kørelærere formentlig vil uddanne flere nye elever end normalt.

Vi gør hvad vi kan

- Det vil i perioder, i nogle politikredse, kunne skabe et ekstraordinært pres, men vi gør, hvad vi kan for at afvikle køreprøverne så hurtigt og effektivt som muligt, skriver Rigspolitiet, der ikke kan opgøre, hvor mange kørelærere, der som Lars 'klikker forgæves'. Men.

Politiet kan trække et øjebliksbillede fra køreprøvebooking.dk over antal praktiske B køreprøver frigivet i hver politikreds til afholdelse i perioden fra den 7. april 2021 til den 20. april 2021, samt hvor mange af disse prøver der på tidspunktet for dataudtrækket er bestilt.

Det ses, at der i samtlige politikredse er prøver, der er frigivet, men ikke bestilt. Tallene ændrer sig imidlertid hele tiden i forhold til såvel antal frigivne og antal bestilte prøver, skriver politiet, der også har sendt tal for køreprøver afholdt i 2019. Dem kan du se nedenfor, men hvordan oplever du situationen?