Kører gratis på Storebælt

- Hvem betaler bro-bizz for deres lille show?

- Og hvem betaler for at danske håndværkere ikke kan komme frem og tilbage?

Sådan skriver Martin P. i en populær kommentar (16 likes) på Ekstra Bladets Facebook-profil om Tour de France - og de 18 kilometer af 2. etape, der skal køres på en til anledningen lukket Storebæltsbro lørdag eftermiddag.

Lad endelig Danmark gå i stå

- Ja, lad da endelig Danmark gå i stå, fordi de skal have en lille cykel tur, fortsætter Martin, og nationen! har spurgt Storebælt, om de har regnet på, hvor meget de mister i indtægter på de fem timers brolukning lørdag eftermiddag. Og om de mange følgebiler betaler for at køre fra Sjælland til Fyn. Og det svarer Storebælt på sådan her:

Tourens køretøjer betaler ikke

- Vi forventer - grundet den store informationsindsats - at trafikken vil fordele sig på andre tidspunkter.

- I det tidsrum broen er lukket, overgår den til arrangørerne.

- Deres køretøjer betaler ikke.

- Når broen åbner igen betaler alle køretøjer som normalt, skriver Storebælt A/S til nationen!