Kørestol punkterede: Gik helt galt

- Hej.

- Jeg skriver på vegne af min far, Tage, der har haft en ’oplevelse’ med firmaet Pegasus.

- Han var nemlig ude og køre i sin el-kørestol, da han punkterede.

- Han kontaktede så Falck, da han betaler 185 kr om måneden for den serviceaftale Pegasus har med Falck.

Men den kendte de ikke hos Falck

Sådan indleder Tina, Tages datter, en mail til nationen! om at betale et månedligt abonnement på 185 kr til Pegasus Sportster, der bla. skal dække hjemtransport ved punktering – og så finde ud af, at det slet ikke er rigtigt.

Så værgo at betal

Tage er ikke selv verdens skrappeste til at maile, men han er så forarget, at han har fået Tina til at hjælpe med at skrive. Mailen – som nationen! har bedt Pegasus om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Da han ringer til Falck, så siger de at de ikke kender noget til nogen service -aftale.

Annonce:

- Så han måtte betale 2183,13 kr for at blive transporteret hjem, skriver Tina, og nationen! har spurgt Pegasus, hvad Tage og datter har misforstået, siden du kunne tro, at deres Falck drifts og serviceaftale dækkede hjemtranport? Og om de vil betale de 2183 kr Tage selv har betalt til Falck.

Pegasus: Vi har ophørt samarbejdet med Falck

Og de spørgsmål svarer Pegaus på sådan her:

- Det er rigtig, at den aftale Tage havde med os hedder: Falck- Drifts og Seviceaftale.

- Men Falck assistance var kun en lille del af denne aftale, idet det vigtigste er gratis årsservice (værdi kr. 1750,-), reparationer, reservedel, arbejdsløn, batteriskift m.v.. Alt dette på kundens adresse, hvor vi sender en bil og mekaniker, så Tage og andre ikke skal besværes med transport til et fjerntliggende serviceværksted.

Og vi sendte et brev med Postnord

- Dette gør vi mod et mindre kørselsgebyr på kr. 500,- per besøg og aftaleafgift på kr. 185,- per måned.

- Siden Tage Jensen tegnede denne aftale den 23. juni 2020, er der sket det, at vi har ophørt samarbejdet med Falck; dette primo 2021.

Annonce:

- I den forbindelse gav vi besked om, at dette ikke længere var en del af aftalen. Til gengæld droppede vi kørselsgebyret på de kr. 500,-.

- Informationen er sendt primo 2021 med Post Nord, skriver Pegasus, der altså ikke vil hjælpe Tage med regningen for hjemtransport, men hvad tænker du?