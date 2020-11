Kollega med symptomer: Har ikke råd til sygedag

Nogle får kun løn, når de arbejder - og kan derfor finde på at gå på arbejde, selv om de har symptomer. Nationen! har fået et brev fra en buschauffør, der bad en kollega om at gå hjem igen

- Hej.

- Jeg er en af ca. 500 timelønnede buschauffører, der kører for Movia.

- Når man er timelønnet, får man typisk vagter drypvis.

- F.eks. når vognmanden får en sygemelding. Eller i ferieperioder, hvor vi kan få vagter 2-3 uger frem.

Når vi går hjem er vi fyret

- Så bliver vi ringet ind til en vagt, og når vi møder på vagten, er vi ansat, og når vi går hjem, er vi fyret indtil næste vagt.

- Men hvis vi har sagt ja til to eller flere dages vagt, og vi vågner og føler os skidt tilpas og måske har lidt feber eller ondt i halsen, men har en vagt med timeløn, så er det vogmændenes generelle opfattelse, at vi ikke skal have løn.

- Der er nogle få af os, som er i fagforening, og vi kan godt få tillidsmanden til at forklare vognmanden, at vi skal have løn for vagten, men så er vi også sikre på, at vi er de første, der ryger ud.

- Det er vores virkelighed!

Sur på chefen: Tog corona med på arbejde

10-15 vagter pr. måned - er det nu også så slemt

Sådan lyder de første sætninger i en mail, nationen! modtog mandag fra en timelønnet buschauffør, der ligesom en del andre danskere er ret bekymret for den stigende smitte. Chaufføren ønsker at være anonym, da han frygter for sit arbejde – men han vil gerne have fokus på, at arbejdsforhold kan have betydning for smitten. Hans brev – som Movia kommentere nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Det, jeg har beskrevet her, er en offentlig hemmelighed. Og det er farligt i disse covid-19-tider, fordi mange timelønnede er dybt afhængige af den løn, de får for de måske 10-15 vagter, de får om måneden.

- Ja, nogle er så afhængige, at nogle vælger at tage en vagt eller to, selv om de har symptomer, for at lige at se, om det nu også er så slemt.

- Jeg har personligt insisteret over for en kollega med tydelige symptomer, at hun omgående skulle melde sig syg midt i en vagt.

Uholdbart

- Og er vi så uheldige at få covid-19, kan vi se frem til et par uger uden indtægt.

- Det er ikke holdbart. Det er farligt, slutter brevet fra chaufføren, som gerne vil høre Movias holdning til denne problemstilling, da han mener, at det må være deres ansvar, at kunderne kan rejse sikkert og trygt med bussen.

Og Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann, vil meget gerne svare på den bekymrede chaufførs brev:

Gode kolleger bliver hjemme hvis de har symptomer

- Helt grundlæggende er det vores oplevelse i Movia, at både buschaufførerne og busoperatørerne, som har chaufførerne ansat, følger myndighedernes retningslinjer. Mundbind og visir er indført som fast del af arbejdsuniformen meget hurtigt.

- Det havde slet ikke været muligt uden den store opbakning og samfundssind fra alle chaufførerne.

- Retningslinjerne betyder også, at man bliver hjemme, hvis man oplever tegn på sygdom, så man undgår risiko for at smitte både kunder og kolleger.

- Man udviser altså både samfundssind og god kollegial optræden ved at følge retningslinjerne.

Symptomer på COVID-19 De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra bl.a. influenza: Feber

Tør hoste

Vejrtrækningsbesvær

Træthed

Muskelsmerter

Ondt i halsen

Tab af smags- og lugtesans Nogle kan også opleve andre symptomer som fx kvalme og diarré. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk Vis mere Luk

Der er rimelige løn og arbejdsvilkår i alle kontrakter

- Movia køber al buskørsel hos private virksomheder, og vi er naturligvis optagede at, at der er rimelige løn- og arbejdsvilkår i alle de kontrakter, vi indgår.

- Hvis man skal drive erhverv på busområdet, forudsætter det, at busoperatøren har fået en tilladelse fra Færdselsstyrelsen.

- Og forudsætningen for at få en sådan tilladelse fra Færdselsstyrelsen er, at man følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, lyder det altså fra Movia, der ovenikøbet har talt med Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport, der heller ikke kan genkende den nervøse buschaufførs oplevelser:

Har ikke hørt at timelønnede bliver presset til at arbejde

- Dansk PersonTransport (DPT) og Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) repræsenterer busselskaberne som operatører for Movia og som arbejdsgivere for de mange buschauffører.

- Her kan man ikke genkende beskrivelsen af, at timelønnede chauffører bliver presset til at arbejde, selvom de er syge eller skulle udgøre en større risiko for smittefare end fastansatte chauffører.

Og de fleste har ikke oplevet større sygefravær

- Operatører og trafikselskaber har sammen gjort meget for, at både passagerer og medarbejdere kan føle sig trygge i den kollektive transport, og det indebærer selvfølgelig også, at eventuelle symptomer, test og smitteopsporing bliver taget mindst lige så alvorligt som i resten af samfundet.

- Ingen bliver presset til at gå på arbejde, hvis de er syge.

- Vi har ikke tal for, hvor mange chauffører der er gået syge hjem fra arbejde og efterfølgende er testet positive, men de fleste operatører melder, at de ikke har oplevet et højere sygefravær end normalt under coronakrisen.