Kollegas tissepause: Kom nu

- Det er sgu også møj dårlig stil, hvis flere medarbejdere sidder på toilet 30 min.

- Fordi de lige tager en ekstra pause..

Kun løn for de første tre toiletminutter

Sådan skriver Maria K. i en af de 263 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de toiletregler Matas-lageret diskuterede på et personalemøde.

For nogle medarbejdere mente, at nogle af de andre medarbejdere var for lang tid på toilettet. Og der blev lanceret en tre minutters-regel, der betød, at man ikke fik løn for mere end tre toiletminutter. En regel, der dog er droppet nu.

Betyder toilet en 'slapper?

Men Maria er faktisk ikke den eneste, der synes, at kollegers toiletpauser kan blive for lange:

- Det' heller ikke rimeligt overfor kollegaer og arbejdsgiver, hvis folk går på toilettet i 15-20 min for at 'tage en slapper' med sin mobil, skriver Jonas T, og i en afstemning - som lige over 100 læsere har deltaget i - svarer cirka hver fjerde, at deres kollegers toiletpauser er for lange.

De fleste har dog ikke noget problem:

Hvad hvis man skal mere?

- Hvad hvis en medarbejder skal mere end bare tisse?

- Det tager da mere end 3 min og det skal der ikke stresses omkring, for det er ikke særlig sundt.

- Det handler om ordentlig kommunikation mellem medarbejdere og leder.

- Hvis man har respekt for sit arbejde, sine kollegaer og sin leder, så sker det her slet ikke, skriver Betinna K. i en tredje kommentar, men hvad tænker du?