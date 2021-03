Kollegernes fælde: Kaffeposetyv afsløret

- Morsomt at de laver en husransagelse for en pakke kaffe til 38 kroner.

- Da vi havde indbrud og fik stålet to motorcykler til samlet 160.000 kr, gad de ikke engang køre ud og kigge på gerningsstedet.

- Man får det dårligt.

Stjal to 'mærkede' poser kaffe

Sådan skriver Daniel D i en af de 546 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om en politibetjent i Kronobergs len, der muligvis mister sit job, fordi hun stjal kaffe med hjem fra sin arbejdsplads.

Kollegerne havde pga. af kaffesvind 'mærket' poserne i personalerummet, og da der en aften i august forsvandt hele to poser kaffe, blev alle tjenstgørende medarbejdere undersøgt. Og de to poser blev så fundet hjemme hos betjenten.

I går blev betjenten, som siger at der var tale om et 'lån', så fundet skyldig i tyveri i byretten, men dommen er anket, Og Daniel D er ikke den eneste,. der undrer sig over, at kaffeposetyven skal have så meget opmærksomhed:

Dumhedsrekord

- Helt absurd mener jeg.

- Det er vel en slags PR-kampagne, der skal vise, at politifolk bliver behandlet som alle andre.

- Men det slår alle dumhedsrekorder at bruge så mange skattepenge på den her måde.

- Lad tyven give kage og betale for kaffen, skriver Bengtsson, og Onur C er helt enig:

- Jeg vil gerne erstatte den kaffe. To eller tre gange endda.

- Vi har brug for alle politifolk, skriver Onur, men hvad tænker du?