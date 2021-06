Kolonihave-ballade: Tæt på racisme

Formanden for kolonihaveforeningen Vibelund ved Odense har - fra pålidelig kilde - hørt, at der er én af anden etnisk herkomst, der vil stille op til bestyrelsen. Så skrev han et brev

- Formanden anbefaler, at man ikke skal stemme på mennesker, som har en anden etnisk baggrund.

- Det er tæt på det, som man kan kalde for racisme.

- Det vil jeg ikke kalde det, men det er meget tæt på.

Næstformand: Aldrig fået så mange opkald

Sådan siger Reza Javid, byrådsmedlem for Enhedslisten i Odense, til TV2 Fyn om det brev formanden for Haveforeningen Vibelund har udsendt til udvalgte medlemmer.

I brevet opfordrer formanden Jørgen nemlig til at man stemmer på en 'etnisk dansker' til generalforsamlingen på torsdag - og næstformand Allan fortæller til nationen!, at han 'aldrig har fået så mange opkald'. Og at han 'krafteddermanemig' ikke er enig i hverken budskab eller formulering.

Man har jo sin ytringsfrihed

nationen! har modtaget dette screenshot af brevet fra en forarget haveejer, og spurgt formanden Jørgen, om han står ved indholdet. Og det gør han:

- Man har jo sin ytringsfrihed, og jeg synes ikke der er noget racistisk.

- Jeg fik at vide fra en rimelig pålidelig kilde, at der var én af anden etnisk herkomst, der ville stille op på torsdag.

Brev skulle sparke til danskerne

- Og da vi de sidste år kun har været 17-18 deltagere, så ville jeg sparke lidt til danskerne, siger Jørgen, der fortæller, at der har været enkelte problemer med nogle af de haveejere, der har anden etynisk herkomst:

- Det har handlet om parkering, hvor man ikke må parkere, og passe sin have, så den ser pæn ud som vores andre, siger Jørgen, der gerne lige vil tilføje, at han i sit arbejde som rutebilchauffør, var meget opmærksom på at man ikek skulle mobbe folk med indvandrerbaggrund, og også arbejde med integration på arbejdspladsen.

Der er generalforsamling - og valg til bestyrelsen - i Haveforeningen Vibelund torsdag kl. 19.00. Hvad tror du der sker?