Kom illegalt fra Serbien: Nu bliver de truet med aflivning

Hvad skal man gøre med hunde, der kommer ulovligt til Danmark? Aflive dem, udvise dem eller skal de have lov til at bo her, når de er sluppet ud af karantænen?

- I gør virkelig et godt stykke arbejde.

- Jeg håber ikke de små smukke små piger skal aflives

Sådan skriver Karina C i en af de 743 kommentarer, der er skrevet på Dyreværnets Facebook-profil om de to shih-tzu-hvalpe Daisy og Alba, der lige nu sidder i karantæne på Dyreværnets internat i Rødovre. Fødevarestyrelsen har nemlig netop afsagt en for dyrevenner helt ubegribelig dom - aflivning eller udvisning.

Håber sagen ender godt

Hvalpene er endt hos Dyreværnet helt fra Serbien, hvorfra de er ulovligt importeret, og er derfor blev beslaglagt af det nye dyrepoliti.

Og Karina er ikke den eneste, der er rystet.

- Jeg støtter jer fuldt ud.

- Jeg håber, at sagen om de to yndige hvalpe vil ende godt for dem, skriver Benna R således, og Gitte M - der har fået hele 123 likes og hjerter - melder sig klar til give de dødsdømte hvalpe et hjem:

- Dem vil jeg gerne sige stort velkommen til hjemme hos vores dejlige shih tzu Loui.

- Han vil elske at få selskab især når man kun lige er 3 år og fuld af spilopper, skriver Gitte.

Alle hvalpe uden vaccination skal i karantæne

Dyreværnet skriver på deres hjemmeside, at de enige i, at der der skal sættes skarpt ind mod den ulovlige og risikable handel med hunde. Men de støtter ikke aflivning.

- Dyreværnet mener, at alle hvalpe uden rabiesvaccination, skal placeres i forsvarlig karantæne, til smitterisikoen er væk.

- Det er købernes adfærd, der skal ændres - så længe folk køber discounthvalpe vil importen foregå. Det er penge der driver værket, og her er ifølge tal fra EU tale om flere milliarder årligt i Europa.

- Det' virkelig skræmmende er, at der lige nu går masser af ulovligt importerede hunde rundt på gaderne i Danmark.

- Derfor giver det heller ikke mening, at to hvalpe i sikker forvaring skal aflives, skriver Rikke Christensen-Lee, dyrlæge og direktør hos Dyreværnet, der heller ikke mener at udvisning/returnering til Serbien er en mulighed:

Returnering er jo ikke realistisk

- Det er slet ikke en reel mulighed at sende Daisy og Alba retur til Serbien, som Fødevarestyrelsen foreslår fordi:

- Vi kan ikke stå inde for at sende hvalpe ud til en uvis skæbne

- Vi kan ikke betale den dyre transport

- Vi kan ikke få den serbiske veterinærmyndighed til at hente hvalpene, lyder det, men hvad siger du?

Sagen kort:

- Dyreværnet modtager den 25/9 2019 Daisy og Alba, to 10-uger gamle shih-tzu hvalpe, som er beslaglagt af det nye dyrepoliti (Specialenhed for dyrevelfærd Øst).

- Hvalpene er kommet til Danmark med bus fra Serbien og har ingen rabiesvaccination.

- Hos Dyreværnet placeres de i karantæne. Hvalpene virker sunde og raske - og trives i bedste velgående.

- Politiet overdrager fredag den 25/10 hvalpene til Dyreværnet.

- Tirsdag den 29/10 kræver Fødevarestyrelsen de to hvalpe returneret til en uvis fremtid i Serbien på Dyreværnets regning eller aflivet. Dyreværnet finder ingen af disse valgmuligheder acceptable.

- Torsdag den 31/10 bliver Dyreværnet politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Kilde: Dyreværnet