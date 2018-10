Kommunal-ansat fyret: Havde pjækket hver dag i 14 år

Manden - og hans chef, som også er hans far - er lige nu genstand for en politiefterforskning efter at Falu Kommune i Sverige har opdaget en mystisk ansættelse.

- Den interne kontrol fungerer jo ikke altid.

- 14 år uden at nogen opdagede det.

- Flovt, Falu kommun :)

Har gjort det de andre gør

Sådan skriver Joakim G i den pt mest populære kommentar, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om den kommunal-ansatte, der blev fyret for to uger siden, da det blev opdaget, at han havde hævet løn i 14 år - uden at møde en eneste dag på arbejde.

Den ansvarlige chef - som er far til manden - mistede også sit job, og politiet er nu i gang med at efterforske sagen:

- Har han ikke bare gjort det samme som alle andre, der arbejder kommunalt, skriver Jesper O, der har givet sin kommentar denne smiley , og Bettan B fortæller, at den slags altså foregår andre steder:

Det er politiets sag nu

- Jeg havde engang en chef som ansatte sin kone - og hun satte aldrig sin fod i firmaet.

- Sygt, og det foregik i mange år, skriver Bettan.

Kommunens direktør Kjell Nyström vil ikke kommentere den lange ansættelse:

- Det er politiets sag nu, siger han til SVT Dalarna, men hvad siger du?

Kender du nogen, der har hævet løn uden at gå på arbejde?