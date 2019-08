Kommunal chef griber ind: 'Skidesjov' plakat skal overstreges

- Da I ikke må benævnes som dagplejer men privat pasningsordning, skal I ændre overskriften.

- Fx. har I den i en ramme, kan I evt. sætte ny tekst over 'dagplejeren'.

Sådan lyder det ifølge jv.dk i en mail fra den konstituerede dagplejechef i Kolding Kommune til de cirka 50 private børnepassere.

Jamen du godeste

Kommunen har nemlig fået oplysninger om, at nogle af de private børnepassere har 'dagpleje-plakaten' hængende i deres hjem, og det går ifølge Børne- og socialministeriet ikke længere, da en lovændring betydet, at ordet 'dagplejere' er blevet forbudt, og at folk, der står for private pasningsordninger for 0-3-årige, skal kalde sig 'private børnepassere'.

Avisen har talt med en af plakatejerne, der meddeler, at hun ikke vil rette ind og strege ordet 'Dagplejeren' ud på plakaten som hun synes er 'skidesjov', og på avisens Facebook er der opbakning til den holdning:

- Jamen du godeste.

- Hold nu op, har kommunen ikke andet og vigtigere ting at tage sig til??

Sikke en gang ævl

- Behold plakaten og lad den være som den er, skriver Birthe B, der har fået 12 likes for den betragtning således og Jannie S er nig:

- Fantastisk hvad kommunal ansatte har tid til.

- Sikke dog en gang ævl.

- Plakaten er sjov, lad den dog hænge, skriver Jannie, men hvad tænker du?