Kommunal fejl: Kaffe-knallert ramt af 150-meter regel

I fem dage rasede debatten om kaffe-knallerten i Ribe. Først fik ejeren at vide, at han skulle holde afstand til andre kaffesælgere i den lille by, men nu trækker kommunen i land.

- Så skal der vel også indføres afstandskrav for andre butikstyper.

- F.eks 250 m mellem tøjbutikker, issælgere osv.

Lad da manden have sin forretning

Sådan lød det fredag fra Steen Æ, da jv.dk kunne fortælle at Ribes kaffe-knallert, havde fået at vide, at den fremover skulle holde afstand på 150-200 meter til andre butikker, café'er og restauranter, der sælger kaffe.

Og Steen var ikke den eneste, der synes at Esbjerg Kommunes afdeling for Teknik & Miljø var begyndt at gå i lige lovlig små sko:

- Har man virkelig ikke andet at gå op i.

- Lad da den mand have hans lille forretning.

Han kan flytte til et mere attraktivt sted

- Det er nok andet at Esbjerg kommune burde tage sig af vil jeg mene, skrev Thorsten V, mens Jørgen P synes afstands-reglen lød fornuftig:

- Han betaler ingen husleje.

- Er kun til stede, når der er indtjening.

- Kan lynhurtig flytte til et mere attraktivt sted.

- Andre har åben måske hele året eller store dele af den.

- Jeg vil støtte de fastboende hårdslidende indehavere, skrev Jørgen således, men nu viser det sig, at kommunens brev om afstandreglen, blev sendt ved en fejl.

Det var en fejl - vi er stadig fleksible

- Der skete desværre den fejl fra forvaltningens side, at man overfortolkede en henvendelse fra en erhversdrivende i Ribe som en anmeldelse af kaffeknallerten.

- Det var der ikke tale om.

- Det blev tolket som en klage, og derfor blev der udstedt et påbud om, at kaffeknallerten skulle stå i en afstand på 150 til 200 meter fra eksisterende cafeer, siger byrådsmedlem Alex Sørensen til avisen, og forklarer, at han regner med, at man vil fortsætte den fleksible tolkning af retningslinierne for gadesalg, man hidtil har haft.

- Den rigtige beslutning, skriver Dan L i en kommentar på jv.dk, men selv om sagen er løst lige nu, så skal Esbjergs politiker drøfte sagen på udvalgsmødet den 9. august.

Hvad tænker du?