Kommunal video provokerer: Hahaha ... rent til grin

- Ha ha ha.... rent til grin.

- Som om vi ikke selv kan finde ud af det!!

- Spandene er bare for små!

- Indrøm dog det !!! Eller tøm noget oftere!

Fadæse: Dyrere og dårligere

Sådan skriver Viki L i en af de 132 kommentarer, Køge Kommunes video 'FÅ PLADS TIL PLASTEN - 3 GODE TIPS' har fået på Facebook. Kommunens borgere har nemlig meget mere plastikaffald end forventet, og derfor er man nu gået ud med en video, der demonstrerer, hvordan pladsen til plasten kan udnyttes endnu bedre. Men Viki er ikke den eneste, der synes kommunen gør grin med borgerne:

- Den nye affaldsordning er en fadæse. Det er blevet markant dyrere. Og samtidig er servicen fra jeres side meget ringere.

- Jeg tænker på: alt for små rum, 14-dages tømning, krav om at vaske emballage (ekstra udgift til vand).

Provokerende at blive belært

- At i offentliggør en video som belærer os borgere at bruge en masse tid og plads i køkkenet på at vaske, opbevare, stable og komprimere affald, hvor i indirekte flytter problemet over på borgeren er en kæmpe provokation.

- Affaldsordningen er fuld af fejl. Køge Kommune har ansvaret for disse fejl. Indrøm det nu, skriver Bjarke A, der har fået 45 likes, og Michael C føler sig heller ikke hjulpet af videoen:

- Super råd til familien på 4 mennesker der bor i et lille rækkehus, for vi har da selvfølgelig lige 2kvm til overs i vores i forvejen proppede hjem til sorteringsborde.

- Dyrere ordning? Tjek

- Dårligere vilkår? Tjek

- Dårligere service? Tjek tjek, skriver Michael.

Kommunens kommunikationsteam svarer pænt på de mange indlæg fra borgerne, og forklarer, at der er løsninger på vej, men hvad tænker du?