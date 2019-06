Kommune droppede valg-kørsel: Blinde Anne fik hjælp af eb.dk-læser

Niels M., Mette, Amalie R., Mette V., taxa-vognmand Steen, Jeanette fra Hinnerup, Carsten C., Tina M.,Horsens, Allan P. og Morten var nogle af de betænksomme eb.dk-læsere, der tilbød at køre blinde Anne Marie til valgstedet, nu hvor Aarhus Kommune ikke tilbyder valgkørsel længere

- Hej.

- Ja, vi fik ikke taget så mange billeder... solen var i det irriterende hjørne:)

- Men lidt blev det til.

Sådan skriver Henriette L., der var en af de cirka 15 rare og betænksomme eb.dk-læsere, der reagerede på nationen!-artiklen om blinde, handikappede og gangbesværede Anne Marie, der var blevet overrasket - og derefter rasende - over, at Aarhus Kommune ikke arrangerede valgkørsel som i gamle dage.

Se også: Blind og desperat: Anne-Marie sælger sit valgkort for en køretur

Havde diskuterer manglende hjælp i går

Henriette skrev som en af de allerførste til nationen! at hun gerne ville hjælpe, og Anne Marie ringede hende derefter op. Nogle timer efter blev krydset sat. Henriettes brev fortsætter således:

- Vi kørte så ud til Anne Marie, fordi vi meget apropos havde diskuteret kommunernes forskellige tilbud, og særligt manglen på samme, aftenen før.

- Der er ikke kørsel i Favrskov (min kommune) eller Århus (Anne Maries kommune). Da vi havde valg for nogle år siden, var min ryg blevet så dårlig, at jeg halvt gik, halvt kravlede flere kilometer for at stemme, og siden er den blevet værre... så jeg indså, at hvis jeg ikke havde haft min kæreste og hans bil til dette valg, var jeg ikke kommet derop, uden en dyr taxa.

Det er altså ikke det samme at brevstemme

- Handicappede burde også have lov at deltage i denne festdag for demokratiet, også uden det er deres udhulede ydelser, der sætter grænser for, om de kan nå frem.

- Og det er altså ikke det samme at brevstemme, nødvendigt måske i sidste ende, men så længe der er mulighed, ville jeg da gerne selv kunne opleve stemningen og være bare lidt som alle andre på denne dag.

- Derfor var det lige til højrebenet, at selvfølgelig skulle Anne Marie hen at stemme, hvis vi kunne gøre noget til det, skriver Henriette til nationen!

De kom i stationcar og der var plads til min rollator

Anne Marie - som nationen! fanger på telefonen kort tid efter stemmeafgivelsen - er overlykkelig over den betænksomhed, som Henriette og de 19 andre læsere udviste.

- Henriette og hendes mand kom helt fra Søften for at hjælpe mig, og de havde en stor stationcar, hvor der var plads til min rollator.

- Og vi klingede rigtig godt sammen, siger Anne Marie, der også er blevet ringet op af en kommunal medarbejder, der ville bruge lidt af sin fridag på at hjælpe hende:

- Det var jo også sødt, men nu var det jo ordnet, siger Anne Marie, der på forhånd havde sagt, at hun ville lade sin chauffør bestemme, hvor hun satte krydset.

- Men det ville de ikke.