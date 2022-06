Kommune godkender ekstraregning på 35 mio. kr.: - Kvajpander

- Sådan er det fandme hver gang, de kvajpander skal lave et prestigeprojekt.

Sådan skriver Per L. i en kommentar på TV2 Østs Facebookprofil om den ekstraregning på rundt regnet 35 millioner kroner et massivt flertal i Næstved byråd i går accepterede for byggeriet af en ny svømmehal.

Hul i jorden: Ekstraregning på 291 mio

Borgmester: Prisstigningerne er dokumenteret

Den oprindelige pris på 222 millioner kroner for de nye vand- og svømmefaciliteter er nu steget 15 procent.

Med kommunens ord skal det bringe Næstved op 'i den absolutte vand-superliga', fordi der på de 5500 kvadratmeter kommer et 50-meters sportsbassin med otte baner, et fire-baners motionsbassin på 25 meter, et 90 kvadratmeter varmtvandsbassin, et 150 kvadratmeters morskabs-bassin og en 80 meter lang vandrutsjebane, der sidder udvendigt på bygningen og ender i et selvstændigt bassin.

- Det skyldes udelukkende dokumenterede prisstigninger fra entreprenørens side.

Stukket helt af

- Som alle ved, så er priserne jo stukket helt af på glas, cement og træ og ikke mindst stål og metal, som der selvfølgelig er en del af i en svømmehal, siger borgmester Carsten Rasmussen til TV2 Øst.

Men Per, der har kommenteret sagen på Facebook, er ikke den eneste, der synes, at prisstigningen er lige i overkanten.

- Mursten fremfor alt.

- Skulle det ende med lidt besparelse ifht børn, syge og ældre - så opdager de halvnaive borgere, det nok ikke, skriver Sanne P. i TV-stationens Facebook-debat:

- Næstved har sandelig mange penge i kommunekassen, skriver Finn H. i en anden kommentar og Hanne M. frygter for entréprisen:

- Det bliver ikke for almindelige familier at komme der.

- Priserne kan ingen almindelig familie betale. Så mange vælger det fra.

- Og det går ud over børnene, skriver Hanne, men hvad siger du?